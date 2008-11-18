اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تعطیل بردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه همایش فرماندهان و روسای پاسگاههای مازندران در جمع خبرنگاران در ساری افزود: اجرای طرح امنیت اجتماعی با مدل های جدید و متنوع همچنان در دستور کار ناجا قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح هم در مازندران با جدیت و قوت مضاعف تر از گذشته نیز ادامه دارد تا برخی گردشگر نماها تصور حیات خلوت پنداشتن مازندران را برای انجام اعمال گناه و ناصواب را از ذهن خود دور کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه مازندران استان علویان، رزمندگان، ایثارگران، خانواده های شهداء و متدینین است تصریح کرد: هیچ گاه مردم چنین استانی به کسی اجازه اعمال گناه و زشت را در جامعه نخواهند داد.

رزمایشهای فصلی در استانهای شرقی و جنوبی کشور برگزار می شوند

رادان در بخش دیگری از سخنانش به اجرای موفق رزمایش اخیر در تهران بزرگ خبر داد و افزود: تا پایان امسال رزمایش های مشابهی به فراخور نیازهای استان برای بالا بردن ضریب ایمنی و آگاهی های پرسنل ناجا در استانهای شرقی و جنوبی کشور برگزار می شود.

این مسئول ناجا با اشاره به اینکه مکانیزه کردن سیستم کنترل ترافیک در کلانشهرهای بزرگ کشور از ماموریتهای اساسی ناجا است، تصریح کرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه، همه واحدهای پلیسی ناجا باید به سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات متصل شود.

وی بیان داشت: هم اکنون سیستم مکانیزه کنترل ترافیک در تهران بزرگ اجرایی شده و به زودی این سیستم در برخی کلان شهرها و پس از آن در شهرهای بزرگ کشور عملیاتی خواهد شد.

به گفته وی، با مکانیزه شدن اقدامات پلیسی در جامعه ضمن عدم حضور فیزیکی پلیس در بین شهروندان زمینه برای انجام اعمال خلاف قانون از سوی شهروندان کاهش خواهد یافت.

رادان در ادامه با تاکید بر افزایش میزان جرائم راهنمایی و رانندگی در جامعه برای کاهش تخلفات اظهار داشت: اکنون هزینه های اعمال شده در راهنمایی و رانندگی بازدارنده نبوده و نمی تواند در کاهش تخلفات حادثه ساز و جرائم مهمه موثر باشد.

جانشین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه تخلفات راهنمایی و رانندگی اکنون در جاده و داخل شهر قابل قبول نیست افزود: دولتمردان باید توجه خود را برای کاهش میزان تخلفات و افزایش جرائم رانندگی جدی تر بگیرند.

رادان همچنین از بررسی طرح افزایش میزان جرائم راهنمایی و رانندگی توسط رئیس پلیس راهور ناجا در کمیسیون های مختلف مجلس خبر داد و افزود: در همه کجای دنیا، اعمال جرائم سنگین سبب کاهش تخلفات و کاهش صدور برگه های جریمه در شهرها و جاده ها شده است.

رادان قرار است در ادامه سفر به مازندران از پلیس مرزبانی دریایی استان مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید هاشمی نژاد بهشهر بازدید کند.