افتتاح سومین نمایشگاه سراسری مبلمان و دکوراسیون در اراک

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، فضایی این نمایشگاه پنج هزار متر مربع است که 60 غرفه عرضه محصولات مبلمان و صنعت دکوراسیون در آن دایر است.

در این نمایشگاه بیش از 60 شرکت تولیدی از استانهای قم، قزوین، اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی و مرکزی و نمایندگی سه شرکت ایتالیایی، ترکیه و چین حضور دارند.

در این نمایشگاه انواع مبلمان، میز و صندلی، تختخواب، فرش، دکوراسیون داخلی منزل و خدمات اداری به معرض دید علاقه مندان گذاشته شده است.

این نمایشگاه بیست و هفتم آبانماه تا یکم آذر عصرها از ساعت 15تا 21 برای بازدید عموم دایر است.