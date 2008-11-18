۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۴۲

افتتاح سومین نمایشگاه سراسری مبلمان و دکوراسیون در اراک

اراک - خبرگزاری مهر: سومین نمایشگاه سراسری مبلمان و صنعت دکوراسیون شامگاه دوشنبه در محل نمایشگاههای بین المللی اراک افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، فضایی این نمایشگاه پنج هزار متر مربع است که 60 غرفه عرضه محصولات مبلمان و صنعت دکوراسیون در آن دایر است.

در این نمایشگاه بیش از 60 شرکت تولیدی از استانهای قم، قزوین، اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی و مرکزی و نمایندگی سه شرکت ایتالیایی، ترکیه و چین حضور دارند.

در این نمایشگاه انواع مبلمان، میز و صندلی، تختخواب، فرش، دکوراسیون داخلی منزل و خدمات اداری به معرض دید علاقه مندان گذاشته شده است.

این نمایشگاه بیست و هفتم آبانماه تا یکم آذر عصرها از ساعت 15تا 21 برای بازدید عموم دایر است.

