راهکارهای جدید درمان و طب انتقال خون در زاهدان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیلی صانعی مقدم دبیر اجرائی این سمینار هدف از برگزاری این سمینار را آشنایی با تازه های طب خون و هپاتیت وبررسی راهکارهای جدیدان دانست و افزود: در این همایش که حدود 300 نفر از اساتید برجسته کشور حضور دارند علاوه بر بررسی نتایج و تازه های اطلاعاتی در دو مبحث جدا استفاده بهینه از خون و فرآورده های خونی در بیمارستانها و هپاتیت و راهکارهای ان به بحث و گفتگو شد.

وی گفت: در این همایش دو روز تلاش می شود با الگو کرفتن از نتایج علمی وتحقیقاتی سایر استانهای کشور خود را به حد مطلوب برسانیم.

صانعی مقدم افزود: از جمله عوامل مهم افزایش بیماری تلاسمی در استان سیستان و بلوچستان ازدواج فامیلی است که هم اکنون بیش از 70 درصد از خونهای جمع آوری شده از سازمان انتقال خون مختص قشر بیماران تلاسمی است.