  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۲۳

راهکارهای جدید درمان و طب انتقال خون در زاهدان بررسی شد

زاهدان خبرگزاری مهر: رئیس سازمان انتقال خون گفت: سمینار دو روزه "طب انتقال خون، هپاتیت و راهکارهای جدید" با همکاری بسیج جامعه پزشکی، سازمان انتقال خون و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سالن اجتماعات دانشکده مامائی و پرستاری زاهدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیلی صانعی مقدم دبیر اجرائی این سمینار هدف از برگزاری این سمینار را آشنایی با تازه های طب خون و هپاتیت وبررسی راهکارهای جدیدان دانست و افزود: در این همایش که حدود 300 نفر از اساتید برجسته کشور حضور دارند علاوه بر بررسی نتایج و تازه های اطلاعاتی در دو مبحث جدا استفاده بهینه از خون و فرآورده های خونی در بیمارستانها و هپاتیت و راهکارهای ان به بحث و گفتگو شد.

وی گفت: در این همایش دو روز تلاش می شود با الگو کرفتن از نتایج علمی وتحقیقاتی سایر استانهای کشور خود را به حد مطلوب برسانیم.

صانعی مقدم افزود: از جمله عوامل مهم افزایش بیماری تلاسمی در استان سیستان و بلوچستان ازدواج فامیلی است که هم اکنون بیش از 70 درصد از خونهای جمع آوری شده از سازمان انتقال خون مختص قشر بیماران تلاسمی است.

کد مطلب 785308

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها