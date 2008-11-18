انبارهای شرکت گاز خوزستان به خارج از شهر اهواز منتقل شد

علی اکبر گندمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: در این جابجایی که به مدت سه هفته و با کمترین هزینه انجام شد، بیش از هشت هزار قلک کالای موجود در انبارهای این شرکت به طور استاندارد بسته بندی شد و به کیلومتر 10 جاده اهواز- ماهشهر انتقال یافت.

وی ادامه داد: در این جابجایی همچنین تمام انبارها و ساختمان و دفاتر امور کالا از اداره مرکزی به سایت جدید اداره کالا منتقل شد.

گندمی اظهار داشت: همزمان با این جابجایی تلاش شد اقلام مورد نیاز در ادارات گاز و پروژه های در دست اجرا نیز، در سریع ترین زمان تحویل و از تعطیلی انبارها جلوگیری شد.

وی افزود: به منظور جلوگیری از صرف هزینه های مضاعف تمامی قفسه ها، راک ها و ملزومات دیگر کالا در انبارهای جدید نیز مورد استفاده قرار گرفت و تمام اجناس کالا به صورت استاندارد بسته بندی و به مکان های از پیش تعیین شده انتقال یافت.

گندمی با اشاره به دیگر اقدام های امور کالا شرکت گاز خوزستان گفت: تبدیل انبارهای سنتی به انبارهای جدید مطابق با استانداردهای روز از دیگر اقدام های امور کالا شرکت گاز خوزستان بوده که با همکاری دیگر بخشهای این شرکت (مستغلات خدمات اجتماعی و رفاهی، مخابرات، کامپیوتر، حمل و نقل و پرسنل امور کالا) در زمان مناسب انجام شده است.