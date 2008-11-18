همایش اعتیاد در شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، هدف از برگزاری این همایش یک روزه آگاه سازی جوانان، ایجاد بستری مناسب برای پیشگیری از این معضل در میان دانشجویان و... بوده که در آن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز حضور دارند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ظهر امروز در حاشیه برگزاری این مراسم در در جمع خبرنگاران با تاکید بر نقش موثر آموزه های دینی در پیشگیری از بیماری اعتیاد در بین جوانان و دانشجویان اظهار داشت: در این راستا عملکرد دانشگاه ها و مراکز فرهنگی به عنوان متولیان امر آموزش در آگاه سازی، پیشگیری و در نهایت درمان این معضل، بسیار کلیدی است.

حجت الاسلام حمید مقامی با اشاره به اینکه می توان معضل اعتیاد را تبیین روانشناختی و زیست شناختی کرد، افزود: در این راستا باید از روش تبیین تلفیقی نهایت استفاده را برد و با نگاهی روانشناختی و گزینشی همراه با دین و آموزه های دینی از این گونه انحرافات پیشگیری کرد.

وی در بحث آگاه سازی جوانان نیز پیشنهاد کرد: اضافه کردن واحدی با عنوان پیشگیری از اعتیاد یا هر عنوان دیگری به واحدهای اجباری دانشگاه ها می تواند گام موثری در تبیین و تشریح این معضل باشد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیکاری به عنوان پدیده ای نام برد که مشکل اعتیاد را تشدید و تقویت می کند و افزود: به طور حتم می توان با حل این معضل اجتماعی از آمار بالای اعتیاد در کشور بکاهیم اما در این میان نباید مشکلات دیگری چون خانواده، پائین بودن سطح آگاهی، مشکلات اخلاقی و ارزشی را نادیده گرفت.

همچنین مدیر کل امور دانشجویی و قائم مقام معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از واحدهای مهم و فعال در دانشگاه را واحد اداره مشاوره دانشجویان اعلام کرد و گفت: در این واحد بر اساس قواعد و مقررات علمی با مشاوره های روانشناسی و روانپزشکی وروانشناختی همه دانشجویان از جمله آنهایی را که در خوابگاه به سر می برند یا به دلایلی دور از خانواده زندگی می کنند به ارائه خدمات و حل مشکلات آنها می پردازیم.

فرزاد شاهچراقی افزود: تهیه و توزیع بورشور، برگزاری کارگاههای آموزشی در سطح دانشگاه و خوابگاهها و برپایی سمینارهای مختلف از جمله اقداماتی بوده که در جهت پیشگیری مداوم اعتیاد در جامعه و نسل جوان طی این مدت توسط واحد مذکور صورت گرفته است.

به گفته وی همایش مذکور با همکاری اداره مشاوره و راهنمایی معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شده است.