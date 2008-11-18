علی دژبانی در کفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل با بیان این خبر اظهار داشت: تعداد این کتابها 724 جلد بوده که با موضوعات مختلف در بین کتابخانه های روستایی توزیع شده است.

وی افزود: از مجموع این تعداد 524 جلد با موضوعات دینی، قرآنی، اسلامی، فلسفی و تخصصی حوزه دین در بین کتابخانه های روستایی و 200 جلد نیز در زمینه های علوم و معارف اسلامی در مدارس دینی صدرا توزیع گردیده است.

مسئول آموزش و پژوهش اداره‌ کل تبلیغات اسلامی اردبیل هدف از این اقدام را ترویج و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و نیز رشد و گسترش فرهنگ دینی بین نوجوانان و جوانان استان دانست.

وی ابراز داشت: کتابهای توزیع شده حاوی نکات مهم قرآنی، تربیتی، اخلاقی و اجتماعی بوده و در تقویت بنیانهای دینی و اعتقادی این قشر جامعه تاثیر گزار می باشد.

دژبانی قمه زنی سنت یا بدعت، نهم ربیع جهالت ما خسارت ما، سکولاریسم در توبه نقد، راه قرآن و... را از جمله کتابهای توزیع شده در کتابخانه های روستایی برشمرد.

وی عنوان کرد: همچنین کتابهایی نظیر گنج های بهشتی، احادیث اخلاقی و اجتماعی، گفتار نراقی، رساله حقوق امام سجاد و... نیز به مدارس دینی صدرا اختصاص یافته است.

