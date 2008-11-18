انجام تمهیدات لازم برای زمستان در سطح جاده ها

به گزارش خبرگزاری مهر ، حمید بهبهانی که در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای سخن می گفت، با ارائه توضیحاتی در مورد زمستان سال گذشته و تجارب نقاط برف گیر ، بیان داشت: اگر راهداران در زمان ریزش برف اقدام به راهداری زمستانی کنند شاهد تجمع وسیع برف در سطح جاده نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: از چهار ماه گذشته همواره در جلسات متعدد در مورد انجام تمهیدات لازم برای راهداری زمستانی تاکید کره ام و راهداری به معنی انجام برفروبی از ابتدای زمان ریزش برف است.

بهبهانی به مدیران کل توصیه کرد که نقشه گرنه ها را تهیه کنند و به راهدار خانه های اصلی اهمیت بدهند و بین راهدارخانه ها کانکسهای کمکی مجهز به وسایل و امکانات لازم مستقر شود.

وی ادامه داد: در جاده ها به خصوص در ورودی تونلها و پلها کیسه های چند کیلویی نمک و شن تهیه شود تا رانندگان به راحتی بتوانند از آنها استفاده کنند.

وزیر راه و ترابری همچنین به مدیران کل راه و ترابری دستور داد که به کلیه راهها سرکشی کنند و در استان خود وزیر راه و ترابری باشند.

بهبهانی در پایان خاطر نشان کرد: براساس پیش بینی انجام شده سال پر برف و بارانی را در پیش داریم که باید کمربندها را محکم، تقسیم کار و افراد را در انجام کارها تشویق و تنبیه کنید.

همچنین قائم مقام وزیر راه و ترابری در نشست مدیران کل راه و ترابری استانها خواستار انجام هماهنگی لازم با دستگاههای اجرایی در استانها برای راهداری زمستانی شد.

سید مهدی هاشمی اظهار داشت: با استفاده از تجارب سالهای گذشته و انجام دستورالعملهای صادره تمهیدات لازم را با توجه به شرایط بومی در نظر بگیریم.

وی افزود: کاهش آمار تلفات رانندگی در دو سال اخیر نتیجه فرد جمعی و حرکت همگانی بوده است و امیدواریم این همکاری و هماهنگی ادامه یابد.

قائم مقام وزیر راه و ترابری بیان کرد: راههای اضطراری ، کنار گذرها، تهویه تونلها، روشنایی راهها و دیگر موارد مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد.

وی در سخنان خود با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی در راهداری زمستانی ، تصریح کرد: برای برگزاری مانور زمستانی برنامه ریزی شود تا آموزش و تمرینی برای اجرا باشد و اینکه موجب اعتماد به نفس مردم شود و احساس امنیت و ایمنی را به دنبال داشته باشد.

هاشمی ادامه داد: واحدهای معین را در سطح شهرها و استانها مشخص شود تا در مواقع بحرانی مدیریت مطلوبی را داشته باشند و دستگاههای اجرایی باید در زمان بحران هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی بر تامین سوخت لازم در مواقع بحرانی و امکانات مورد نیاز راهداری زمستانی با توجه به تجربه سال گذشته تاکید و اعلام کرد: دستورالعملهای راهداری زمستانی را تهیه و به تمامی زیر مجموعه ها اعلام شود.

قائم مقام وزیر راه و ترابری با اشاره به انجام بازدیدها در آینده توسط وی خواستار تعامل بیشتر با رسانه و ارائه برنامه های آموزشی و توجیهی در زمینه راهداری و سفرهای زمستانی شد.

وی در پایان از کلیه دست اندرکاران که موجبات کاهش تلفات رانندگی را در دو سال اخیر فراهم کردند تقدیر و تشکر کرد.