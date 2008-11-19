نبود پارکینگ برای خودروها تبدیل به معضل هشتگردیها شده است

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که آپارتمان سازی به صورت گسترده در شهر جدید هشتگرد انجام می شود و اغلب ساکنان خانه ها نیز خودرو نیز دارند.

پارک خودرو در مقابل درب منازل و ساختمانها در هشتگرد در پاره ای اوقات به صورت دوبله و سه تایی نیز انجام می شود و این موضوع باعث سرگردانی ساکنان در پارک خودرو شده است.

شهردار هشتگرد در گفتگو با خبرنگار مهر در هشتگرد اظهار داشت: بیشتر خودروهایی که در در شهر پارک شده به واحدهای مسکونی بدون پارکینگ تعلق دارد در حالی که بر طبق قانون ساخت و ساز واحدهای تجاری و مسکونی باید ساخت پارکینگ را انجام دهند.

محمدرضا البرزی خاطرنشان کرد: عاملی که باعث بروز مشکل نبود پارکینگ در شهر هشتگرد شده این است که عده ای از صاحبان خانه ها مکان در نظر گرفته شده برای پارک خودرو در مجتمع آپارتمانی را تبدیل به انبار یا تجاری یا مسکونی کرده اند.

البرزی ادامه داد: یک پارکینگ با ظرفیت 240 خودرو در زمینی که 6000 متر مربع در حال ساخت است و هم اکنون پیشرفت آن 40 درصد است

البزری عنوان کرد: شهرداری هشتگرد از سازندگان پارکینگ در این منطقه حمایت می کند.