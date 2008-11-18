پیگیری موازی خط لوله نوباکو و پرشین/ شبکه گاز شمال به پایداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری در جمع خبرنگاران گفت: با اقداماتی که در شهرهای ساوه، قزوین و رشت برای تقویت فشار گاز انجام شده، شبکه شمال کشور به پایداری رسیده است.

به گفته وی در همین راستا خطی از میامی به دشت شاد می‌رود که گاز رسانی به استانهای گلستان و مازندران را تقویت می‌کند و این در حالی است که مذاکره با ترکمنستان برای واردات گاز از ایم کشور ادامه دارد و به زودی قرارداد آن نهایی خواهد شد.

نوزری از تاثیر پذیری معاملات بین المللی از مذاکرات سه جانبه‌ گازی روسیه، ایران و قطر خبر داد و افزود: هزینه‌ مورد نیاز ساخت خط لوله عسلویه ـ مرز بازرگان که حدود دو هزار کیلومتر است، حداقل 4 میلیارد دلار خواهد بود.

به گفته وزیر نفت هر هزار کیلومتر خط لوله نیاز به دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد که سرمایه‌ مورد نیاز برای توسعه فازهای 22 تا 24 پس از انتخاب پیمانکاران مشخص می‌شود.

خط لوله نوباکو

وزیر نفت همچنین اضافه کرد: در حال حاضر کشورهایی که خط لوله نوباکو ( انتقال گاز ایران به اروچا از طریق ترکیه) را دنبال می‌کنند، تاکید کرده‌اند که اجرای این خط بدون ایران ممکن نیست و به این منظور در حال انجام مذاکراتی با آنها هستیم تا دو خط لوله مهم نوباکو و پرشین به طور موازی دنبال می‌شود که مذاکرات هر کدام زودتر نهایی شود، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این رابطه قطعا اروپا خواستاردریافت گاز هستند و با توجه به سیاست‌های موجود، آنها در ساخت خطوط لوله و بازکردن مسیر کمک خواهند کرد.

نوذری در خصوص ساخت خط لوله ای که گاز عسلویه را به استانهای غرب کشور منتقل کند، توضیح داد: به دلیل افزایش حجم مصرف گاز در استانهای آذربایجان شرقی، غربی، کردستان، لرستان و اردبیل باید خطی ی برای تقویت و پایداری توزیع گاز در این قسمت ساخته می شد.

صادرات گاز

وزیر نفت یکی از استراتژیهای مهم در رابطه با صادرات گاز ایران را سرمایه گذاری در بخش بالادستی عنوان کرد و اظهار داشت: خط لوله نهم سراسری (عسلویه ـ مرز بازرگان) ظرفیت انتقال روزانه 110 میلیون متر مکعب گاز را دارد که 50 میلیون متر مکعب آن به ترکیه و 60 میلیون متر مکعب آن به اروپا صادر خواهد شد.

به گفته نوذری مدل سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی این قرارداد بیع متقابل است و در بخش انتقال گاز نیز خط لوله به صورت مشارکتی ساخته خواهد شد.

نشست مشورتی اوپک در قاهره

نوذری در بخش دیگری از سخنانش در خصوص نشست مشورتی اوپک در قاهره توضیح داد: پس از ملاقات با وزیر نفت کویت این پیشنهاد مطرح شد و همانطور که کشورهای توسعه یافته پس از ایجاد بحران مالی به صورت مستمر یکدیگر را ملاقات می‌کنند، ما نیز باید در شرایط کنونی نشست‌های بیشتری با یکدیگر داشته باشیم و برای حل مشکل بازار نفت چاره‌جویی و هم اندیشی کنیم.

وزیر نفت با تاکید بر این‌ه ایران به طور کامل کاهش 199 هزار بشکه‌ای خود را محقق کرده است، گفت: در نشست سه جانبه‌ روسیه، ایران و قطر در راستای تروئیکای گازی بحث ایجاد یک شرکت مشترک که بتواند کارهای توسعه‌ای را در ایران، روسیه و قطر یا هر نقطه‌ای از جهان انجام دهد، مطرح شد.

به گفته وزیر نفت پیش از این قرار بود کشورهای عرب تولیدکننده‌ نفت در قاهره نشستی داشته باشند که پس از ارائه این پیشنهاد قرار شد کشورهای غیر عرب نیز دعوت شوند تا به صورت مشترک نشست مشورتی را برگزار کنند.

میزان تولید گاز

نوذری تولید گاز در پیک مصرف روز گذشته را حدود 474 میلیون متر مکعب ذکر کرد و گفت: با صرفه‌جویی مردم می‌توانیم بخش زیادی از مصرف بیش از حد را کاهش داده و بهینه کنیم، این در حالی است که در سال جاری نیاز است که برای مصرف کنندگانی که بسیار فراتر از الگو و به طور کاملا غیر بهینه گاز مصرف می‌کنند، تدابیر خاصی اندیشیده شود.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر روزانه حدود 27 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می شود و پیش‌بینی می شود که تولید روزانه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی حدود 46 میلیون متر مکعب باشد که 23 میلیون متر مکعب آن به ترکیه داده می‌شود و در مجموع گاز صادراتی به ترکیه از ایران حدود 50 میلیون متر مکعب در روز خواهد شد.

تولید ال ان جی

نوذری تصریح کرد: در خصوص مذاکرات تولید ال ‌ان‌ جی قرار نبوده که گاز ایران را در قطر به ال ‌ان‌ جی تبدیل کنیم و اصلا این بحث را قبول نداریم، اما اینکه آنها در ایران سرمایه‌گذاری کنند و با تولید مشارکتی گاز را به ال ‌ان ‌جی تبدیل کنیم، مورد توافق ماست که در همین رابطه پروژه ایران ال ‌ان‌ جی پیشرفت بسیار خوبی داشته و امیدواریم با اجرای این پروژه به سمت بومی شدن این دانش و تکنولوژی حرکت کنیم.

وزیر نفت در پایان از ساخت 425 کیلومتر خط لوله گاز خبر داد و گفت: ساخت این خط لوله در حال اجرا است که قبل از زمستان به بهره‌برداری خواهد رسید.