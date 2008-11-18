۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۴۹

ویژه‌‏نامه تخصصی علوم اجتماعی منتشر شد

چهارمین ویژه‏نامه تخصصی علوم اجتماعی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهت‏گیری فرهنگی در قشربندی سن‍ّی، تأثیر استفاده از اینترنت بر سرمایه اجتماعی و انسانی، مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی، دولت و ملت در افریقای جنوبی، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به قتل به خاطرشرف در دشت آزادگان، جنسیت و هویت قومی (نمونه شهر خرم‏آباد) و تحلیل جامعه‏شناختی از وقوع جنبش مشروطه در ایران عنوانهای مقاله‌های این شماره جریده هستند.

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران دارای امتیاز علمی- پژوهشی از وزارت علوم است‏‎ و ویژه‏نامه تخصصی علوم اجتماعی آن به صورت دو فصلنامه منتشر می‏شود.

کد مطلب 785334

