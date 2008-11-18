به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست فلسفه اصول از دیدگاه علامه شعرانی با سخنرانی حجتالاسلام علی اکبر رشاد، دیدگاه فلسفه- کلامی علامه شعرانی با سخنرانی حجتالاسلام علی ربانی گلپایگانی، دیدگاههای قرآنی علامه شعرانی با سخنرانی حجتالاسلام محمد رضا غیاثی کرمانی، دیدگاههای نجومی علامه شعرانی با سخنرانی حجتالاسلام زمانی قمشه ای، دیدگاههای حدیثی علامه شعرانی با سخنرانی حجتالاسلام رحمان ستایش و خاطراتی از علامه شعرانی با سخنرانی آیتالله احمدی فقیه بررسی میشوند.
این نشست فردا چهارشنبه 29 آبانماه ازساعت 18 تا 21 در دفتر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در قم، به نشانی خیابان 15 خرداد، جنب امامزاده احمد، کوچه شهید میثمی برگزار میشود.
