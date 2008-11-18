حضور رئیس جمهور در سالگرد تاسیس پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی امروز در نشست مطبوعاتی بیستمین سالگرد دانشگاه پیام نور با بیان این مطلب افزود: در افتتاحیه همایش بیستمین سالگرد دانشگاه پیام نور رئیس جمهور و وزیر علوم حضور خواهند داشت و مراسم اختتامیه نیز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: آغاز فعالیتهای بیستمین سالگرد دانشگاه پیام نور از پنج شنبه با دیداری که با مراجع قم انجام شد استارت خورد و فردا چهارشنبه نیز 200 نفر از روسای واحدهای دانشگاه دیداری مهم خواهند داشت.

رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از نمایندگان مجلس برای راه اندازی واحد پیام نور در شهرهای خود اعلام آمادگی کرده اند که با توجه به توقف توسعه کمی امکان پیگیری نیست.

حسینی ادامه داد: نباید دانشگاه های مختلف کشور را با یکدیگر مقایسه کرد علیرغم آن که دانشگاه پیام نور قبل از انقلاب راه اندازی شده و سابقه آن از دانشگاه آزاد بیشتر است اما به دلیل متفاوت بودن نوع آموزش،‌ این دو دانشگاه نباید با یکدیگر مقایسه شوند.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته دانشگاه پیام نور فضای آموزشی اندکی در تهران و سایر شهرها در اختیار داشت اما در حال حاضر 200 پروژه عمرانی در دانشگاه های پیام نور در حال راه اندازی است و بیش از 10 میلیارد تومان برای تجهیزواحدها اختصاص یافته است.

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: وزارت علوم مقرر کرده که طی سه سال دانشگاه پیام نور باید به دانشگاه مجازی کشور تبدیل شود که اگر این امر محقق شود بسیاری از مشکلات این دانشگاه حل خواهد شد.