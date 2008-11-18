برگزاری نمایشگاههای بین المللی مهمترین راه توسعه تجارت خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رضا اسماعیلی در آیین گشایش دومین نمایشگاه تخصصی کالاهای ایرانی در دهوک عراق با اشاره به اهداف برگزاری نمایشگاه های بین المللی افزود: در دنیای پرشتاب و پر تحول امروز در مناسبات اقتصادی و تجاری با توجه به پیشرفت روز افزون فناوری و تکنولوژی اکثر کشورهای دنیا به منظور توسعه صادرات خود از میان اهرمهای مختلف و گزینه های بازاریابی جهت نفوذ در بازارهای هدف برگزاری نمایشگاه های بین المللی را انتخاب کرده اند.

رئیس اتاق بازرگانی دهوک اقلیم کردستان عراق هم در این آیین با بیان اینکه با شما پیوندهای مشترک دینی و آیینی داریم گفت: ما تواناییهای تجار و بازرگانان ایرانی را ارج می نهیم و از آن پشتیبانی می کنیم.

ایاد حسن عبدالحلیم،افزود: روابط اقتصادی و تجاری منجر به آبادانی و توسعه بیش از پیش دو منطقه می شود.

وی ادامه داد: اقلیم کردستان عراق نیز از امنیت برخوردار و سرمایه بزرگ آن نیروی انسانی است و ما از سرمایه گذاری حمایت می کنیم.

عبدالحلیم یادآورشد: همکاری های مشترک اتاق های بازرگانی کمک می کند برای همکاری های اقتصادی و صنعتی شدن بکوشیم.