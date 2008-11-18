حمل بیش از 344 هزار تن بار توسط راه آهن شمال

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ظهور پرواز ظهر سه شنبه در حاشیه شورای حمل و نقل استان افزود: راه آهن شمال در این مدت موفق به حمل 344 هزار و هفتاد و پنج تن انواع کالاهای مختلف شده است.

وی خاطر نشان کرد: از این میزان 83 هزار و 778 تن بارهای صادراه و 224 هزار و 975 تن بارهای وارده بوده است.

به گفته ظهورپرواز، میزان بارهای جابجا شده در سطح استان مازندران و گلستان در این مدت 35 هزار و 322 تن اعلام شد.

وی تصریح کرد: بیشترین بار حمل شده در نیمه اول سال جاری توسط بخش ریلی شمال کشور مربوط به فروردین ماه با 110 هزار تن حمل بار و کمترین میزان آن در خردادماه با 21 هزار و 210 تن بار بوده است.

مدیر کل راه آهن شمال افزود: این بارها که عموما شامل گازوئیل، نفت کوره، کودشیمیایی، ذغال سنگ، گاز مایع، تیرهای بتنی، ماشین آلات، روغن خوراکی و چوب بوده از مبادی ایستگاه های مختلف راه آهن شمال به سایر مناطق کشور حمل شد.

وی افزود: این میزان بار حمل شده توسط هفت هزار و صد دستگاه واگن های باری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت.

به گفته ظهور پرواز، در شش ماهه نخست امسال، تعداد 723 هزار و 750 نفر از طریق قطارهای مسافری در محور راه آهن شمال جابجا شدند.

وی با بیان اینکه راه آهن شمال روزانه با چهار سرویس رفت و برگشت قطارهای مسافری گرگان به تهران 1، فوق العاده ساری به تهران، محلی گرگان به پل سفید، محلی فیروزکوه به تهران و گرگان به تهران دو به صورت رفت و برگشت و یک روز در میان سرویس دهی می کند افزود: هم اکنون هفته ای یکبار نیز یک رام قطار مسافرین بارگاه ملکوتی ثامن الحج را به مشهد مقدس جابجا می کند.

ظهور پرواز افزود: در شش ماهه نخست سال گذشته میزان بار حمل شده از طریق راه آهن شمال به میزان 375 هزار و 363 تن و مسافر جابجا شده نیز به تعداد 786 هزار و 489 نفر بوده است.