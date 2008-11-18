طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی در خراسان رضوی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی افزود: طرح های هادی روستایی و تغییرات بعدی آن ها و طرح های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در کمیسیون طرح، توسعه و عمران شهری، روستایی و عشایری به بحث گذاشته می شود.

وی ادامه داد: این کمیسیون یکی از کمیسیونهای سه گانه کارگروه تخصصی امور زیربنایی است که نمایندگان تام الاختیار معاونت برنامه ریزی و دفتر فنی استانداری سازمان مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت برق و شهرداران از جمله اعضاء این کمیسیون هستند.

حسین پور افزود: نمایندگان تام الاختیار سازمان جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، شرکت گاز، سازمان نظام مهندسی، شورای اسلامی استان، شرکت آب و فاضلاب شهری و منطقه ای و دو نفر از متخصصین دانشگاهی دیگر اعضاء این کمیسیون را تشکیل می دهند.

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت، میان و کوتاه مدت عمران شهری، روستایی و عشایری استان در چهارچوب برنامه های توسعه کشور و طرح های آمایش، توسعه و عمران استان و پیشنهاد بودجه بخش مربوط در چهارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل بودجه سالانه کشور را از جمله وظایف این کمیسیون معرفی کرد.

وی ادامه داد: کمیسیون طرح، توسعه و عمران شهری، روستایی و عشایری همچنین به شناسایی و تدوین اولویت های پژوهشی در امور زیربنایی و تشویق و توسعه سرمایه گذاری مردمی بخش های مرتبط و کاهش انحصارات و گسترش رقابت در امور تصدی بخش های مربوطه می پردازند.

حسین پور توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پروژه های عمرانی و تنظیم پیشنهاد بودجه و جذب کمک ها و مشارکت های مردمی برای اقدامات عمرانی بخش مربوط و ایجاد هماهنگی لازم میان بخش های موثر در اجرای طرح های جامعه شهرها و برنامه های مصوب توسعه و عمران ناحیه ای برای رفع موانع اداری، مالی و اجرایی طرح های یاد شده نیز در حیطه وظایف این کمیسیون است.