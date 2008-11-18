۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۳۷

طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی در خراسان رضوی بررسی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: طرح های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در زیر مجموعه کارگروه جدید تخصصی امور زیربنایی بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی افزود: طرح های هادی روستایی و تغییرات بعدی آن ها و طرح های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در کمیسیون طرح، توسعه و عمران شهری، روستایی و عشایری به بحث گذاشته می شود.

وی ادامه داد: این کمیسیون یکی از کمیسیونهای سه گانه کارگروه تخصصی امور زیربنایی است که نمایندگان تام الاختیار معاونت برنامه ریزی و دفتر فنی استانداری سازمان مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت برق و شهرداران از جمله اعضاء این کمیسیون هستند.   

حسین پور افزود: نمایندگان تام الاختیار سازمان جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، شرکت گاز، سازمان نظام مهندسی، شورای اسلامی استان، شرکت آب و فاضلاب شهری و منطقه ای و دو نفر از متخصصین دانشگاهی دیگر اعضاء این کمیسیون را تشکیل می دهند.

معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت، میان و کوتاه مدت عمران شهری، روستایی و عشایری استان در چهارچوب برنامه های توسعه کشور و طرح های آمایش، توسعه و عمران استان و پیشنهاد بودجه بخش مربوط در چهارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل بودجه سالانه کشور را از جمله وظایف این کمیسیون معرفی کرد.

وی ادامه داد: کمیسیون طرح، توسعه و عمران شهری، روستایی و عشایری همچنین به شناسایی و تدوین اولویت های پژوهشی در امور زیربنایی و تشویق و توسعه سرمایه گذاری مردمی بخش های مرتبط و کاهش انحصارات و گسترش رقابت در امور تصدی بخش های مربوطه می پردازند.

حسین پور توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پروژه های عمرانی و تنظیم پیشنهاد بودجه و جذب کمک ها و مشارکت های مردمی برای اقدامات عمرانی بخش مربوط و ایجاد هماهنگی لازم میان بخش های موثر در اجرای طرح های جامعه شهرها و برنامه های مصوب توسعه و عمران ناحیه ای برای رفع موانع اداری، مالی و اجرایی طرح های یاد شده نیز در حیطه وظایف این کمیسیون است.

