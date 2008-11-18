به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها دارای 10 بخش مستقل از قبیل خبرگزاریهای داخلی و خارجی، مؤسسات مطبوعاتی ملی، نشریات استانی، نشریات تخصصی، انجمنهای صنفی، نشریات دانشجویی، پایگاههای اینترنتی و روابط عمومی‌ است.

سه بخش پایگاههای اطلاع‌رسانی، نشریات تخصصی و دانشگاهی و همچنین روابط عمومیها از بخشهای جدید نمایشگاه امسال است که دومین سال استقلالش را تجربه می‌کند.

روز اول این نمایشگاه در حالی سپری شده که غرفه‌های خالی و یا تکمیل نشده در سالن مصلای تهران به چشم می‌خورد. با این همه بسیاری از غرفه‌داران از وضعیت خود رضایت داشتند چرا که نسبت به سال قبل فضای بیشتری به ایشان اختصاص یافته و این سبب غرفه‌آرایی بهتر از سوی ایشان شده‌است.

تقسیم بندی مناسب بخشهای نمایشگاه و محل مناسب نشریات استانی و تخصصی که سالن گذشته مورد اعتراض غرفه‌داران بود از دیگر نکات مثبت نمایشگاه پانزدهم است.

شعار نمایشگاه

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها امسال با شعار محوری "ارتقاء محتوا و تقویت روزنامه‌نگاری حرفه‌ ای" بر پا شده ‌است و این در حالی است که مسئولان برگزاری این نمایشگاه برنامه‌های خود را برای تحقق این شعار تا کنون اعلام نکرده‌اند.

پنج کارگاه در پنج روز نمایشگاه

مطابق اعلام مسئولان برگزاری نمایشگاه قرار است پنج کارگاه آموزشی توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شود. امروز اولین کارگاه این نمایشگاه برپا می‌شود که به صفحه‌آرایی اختصاص خواهد داشت. این کارگاه در محل نشستهای جانبی در طبقه‌ی دوم سالن شبستان برگزار می‌شود.

همچنین خبرگزاریها و نشریات مختلف نیز برنامه‌های آموزشی خود را در این پنج روز اعلام کرده‌اند که متعاقبا اعلام خواهد شد.

بازار داغ خبرنگار افتخاری

تعدادی از غرفه‌های حاضر در بخش نشریات فرهنگی، خانوادگی و تخصصی ا زهمان نخستین روز نمایشگاه فرمهای جذب خبرنگاران افتخاری را در بین بازدید کنندگان توزیع کرده‌اند. نکته جالب ماجرا آنجاست که گاهی مسئولان غرفه‌ها از چهره‌های سرشناس حوزه رسانه و مطبوعات می‌خواهند که خبرنگار افتخاری آنها شوند.

حضور نشریات خارجی از پنج قاره

بخش بین الملل امسال نمایشگاه مطبوعات با حضور نشریات و خبرگزاریهای پنج قاره جهان چهره‌ای دیگر گرفته است.

سال گذشته 15 کشور که عمدتا از کشورهای منطقه و همسایه بودند در نمایشگاه حضور داشتند و این نکته انتقادات زیادی را برانگیخته بود. اما امسال نشریات و خبرگزاریهایی از 27 کشور جهان و از پنج قاره در نمایشگاه حضور دارند که از میان آنها می‌توان به نشریاتی از کشورهای ایتالیا، آلمان، پاکستان، ترکیه، چین، ژاپن، عراق، عربستان، فلسطین، فرانسه، مصر، مراکش، ونزوئلا، ویتنام، مالزی، قطر، افغانستان، هند و روسیه اشاره کرد.

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها صبح دیروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل مصلی تهران افتتاح شد و تا دوم آذر‌ماه، از ساعت 9 تا 19 پذیرای اصحاب رسانه و علاقه‌مندان به عرصه‌ی اطلاع‌رسانی خواهد بود.