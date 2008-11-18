حجت الاسلام حسین فتحی مدیر مرکز هنر و ادبیات هلال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اشعار این مجموعه ها که اشعار تازه و جدید شعرای معاصر از جمله غلامرضا سازگار، علی انسانی، سیدرضا مؤید، محمدرضا غفور زاده متخلص به شفق را دربرگرفته که برای ماه محرم سروده شده و شامل اشعار آیینی، نوحه، مصیبت و مدح است.

وی یادآور شد که این مجموعه ها درحال حاضر زیر چاپ هستند و تا قبل از محرم در دسترس عاشقان اهل بیت(ع) قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام فتحی گفت: این مجموعه ها در قطع جیبی و پالتویی چاپ می شوند و چون سایر آثار مرکز هنر و ادبیات هلال دربرگیرنده لوح فشرده برای آموزش سبک اشعار خواهند بود.



