۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۲۵

فتحی در گفتگو با مهر:

مجموعه‌های منظوم از اشعار آیینی محرم منتشر می‌شوند

مجموعه‌های منظوم از اشعار آیینی محرم منتشر می‌شوند

مدیر مرکز هنر و ادبیات هلال از انتشار چهار مجموعه منظوم از اشعار آیینی شعرای معاصر درباره محرم خبر داد که مانند آثار گذشته دربرگیرنده لوح فشرده برای آموزش سبک اشعار هستند.

حجت الاسلام حسین فتحی مدیر مرکز هنر و ادبیات هلال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اشعار این مجموعه ها که اشعار تازه و جدید شعرای معاصر از جمله غلامرضا سازگار، علی انسانی، سیدرضا مؤید، محمدرضا غفور زاده متخلص به شفق را دربرگرفته که برای ماه محرم سروده شده و شامل اشعار آیینی، نوحه، مصیبت و مدح است.

وی یادآور شد که این مجموعه ها درحال حاضر زیر چاپ هستند و تا قبل از محرم در دسترس عاشقان اهل بیت(ع)  قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام فتحی گفت: این مجموعه ها در قطع جیبی و پالتویی چاپ می شوند و چون سایر آثار مرکز هنر و ادبیات هلال دربرگیرنده لوح فشرده برای آموزش سبک اشعار خواهند بود.

 

کد مطلب 785363

