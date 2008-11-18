مطبوعات کشور تا حد زیادی از جنجال گرایی عامیانه فاصله گرفته اند

حسین افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر، سهم مطالب مربوط به جنجال گرایی عامیانه از قبیل مطالب مربوط به اخبار هنرپیشه ها و حوادث به کمتر از 30 درصد رسیده که این امر، یک اتفاق خوب به شمار می‌آید.

وی در مورد دیگر نقاط قوت مطبوعات ادامه داد: مشکل چاپ و کاغذ مطبوعات نیز نسبت به 20 سال گذشته بهبود یافته که این امر، مزیت دیگری برای این رسانه به شمار می آید.

استاد ارتباطات دانشگاه علامه در زمینه وضعیت کنونی روزنامه ها بیان داشت: به طور نسبی، قیمت اکثر روزنامه های کشور پایین است که این امر، در افزایش میزان گرایش به مطالعه این رسانه تاثیر دارد.

افخمی از دسترسی به روزنامه ها به عنوان یک امتیاز دیگر نام برد و افزود: شهروندان اکثر شهرها به راحتی به بسیاری از روزنامه ها دسترسی دارند که این امر نیز در افزایش مطالعه روزنامه بسیار موثر است.

رئیس مرکز پژوهشهای ارتباطات دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی از روزنامه ها به بعضی از شهرها نرود که دلیل این امر می تواند عدم وجود خواننده برای آن روزنامه در آن شهر باشد.



