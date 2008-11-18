کتاب در اولویت دهم صدا و سیما هم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی حسینی عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم نیشابور در مجلس خواستار همکاری همه جانبه رسانه ملی با وزارت ارشاد و اهالی نشر در اطلاع رسانی حوزه کتاب شد.

حسینی گفت: مهمترین درخواست ما از سازمان صدا و سیما تعامل سازنده با مسئولان فرهنگی جامعه و دست اندرکاران حوزه کتاب و نشر است. امیدوارم رسانه ملی با تخصیص بخشی از امکانات و برنامه های خود محرومیت اطلاع رسانی در حوزه کتاب را جبران کرده و همدلی و حسن نیت خود را نشان دهد.

عضو هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی با گلایه از رویکرد رسانه ملی در رابطه با کتابخوانی اظهار داشت: انتظار داریم رسانه ملی دست کم به پوشش خبری و تبلیغ کتابهای برگزیده و آثاری که در جایزه های ادبی چون کتاب سال تقدیر می شوند توجه بیشتری نشان دهد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین کتاب را یکی از اولویتهای اصلی کمیسیون فرهنگی مجلس برای برنامه ریزیهای آینده دانست و ابراز امیدواری کرد که مجلس بتواند با اختصاص بودجه و اصلاح قوانین به تعاملی سازنده با دولت و مسئولان فرهنگی دست یابد.

وی همچنین هفته کتاب را فرصتی بی نظیر برای اشاعه فرهنگ کتابخوانی دانست و تاکید کرد: انقلاب ما نه یک انقلاب صرفا سیاسی که دارای ریشه های عمیق فرهنگی و دینی بوده است. برگزاری چنین مراسمی با گذشت 30 سال از آن انقلاب شکوهمند، در همان راستا و از فعالیتهای خرسند کننده دولت اسلامی است.

دو روز پیش محسن پرویز معاون فرهنگی وزارت ارشاد در اظهار نظری با رد برخی گفته‌ها در مورد کم کاری صدا و سیما در امر گسترش کتابخوانی به دفاع از این رسانه پرداخت و ضمن قدردانی از آن گفت: اهتمامی جدی برای تولید آثار ارزشمند در صدا و سیما دیده می‌شود و من به عنوان یک مسئول فرهنگی باید بگویم که در تعامل با این رسانه نکته بدی ندیده‌ام.