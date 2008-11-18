نامه به دولت برای پرداخت مطالبات مترو / طرح تحول نیازمند مصوبه مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی خود با خبرنگاران در پی جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به خبرنگاری که گفت به نظر می رسد بین قوا اختلاف نظر وجود دارد تصریح کرد: ما باید حقوق ملت را اعمال کنیم و پاسخگوی ملت باشیم از این روی اصل مجلس بر این است که حقوق ملت در چارچوب قانون رعایت شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا نوسانات قیمت نفت بر روی اجرای طرح تحول اقتصادی اثر خواهد داشت و اینکه آیا این طرح برای اجرا شدن نیازمند قانون است اظهار داشت: اجرای طرح تحول اقتصادی به طور حتم مجوز مجلس را لازم دارد به دلیل اینکه در قانون بودجه ردیفها کاملا مشخص است.

لاریجانی افزود: البته هنوز کمیسیون ویژه نظر نهایی خود را نداده اما سئوالاتی را که مطرح می کند بیانگر این است که موضوع با دقت در حال بررسی است و لذا اکنون نمی توانیم در این خصوص نظری ارائه کنیم ولی کار با جدیت در حال پیگیری است.

رئیس مجلس در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره اجرای طرح نظام هماهنگ پرداخت اظهار داشت: این طرح در حال اجراست و اولین گام آن برای بازنشستگان برداشته شد و ما در حال پیگیری موضوع هستیم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره تشکیک برخی از نمایندگان نسبت به رای اعلام شده در خصوص وزارت کشور محصولی اظهار داشت: صادق محصولی اکثریت آرا را به خود اختصاص داد.

لاریجانی ادامه داد: پخش فیلم شمارش آرا برای نمایندگان سخن درستی نیست و این توهین به کسانی است که آراء محصولی را شمارش کرده اند، لذا هیئت رئیسه با کمال بیطرفی آراء امروز را شمارش کرده و بیان این موضوعات درست نیست.

وی با بیان اینکه نظر مجلس حمایت از وزیر پیشنهادی دولت بود گفت: رای محصولی توسط هیئت رئیسه مجددا شمارش شد و تشکیکی در رای آوردن محصولی به عنوان وزیر کشور وجود ندارد.

خبرنگاری درادامه پرسید موضوع تشکیک نمایندگان نسبت به رای محصولی چگونه بررسی خواهد شد که لاریجانی پاسخ داد: تا کنون شخصی از نمایندگان تشکیکی به من اعلام نکرده و با این حال ما مجددا آرا را شمارش کردیم و نظر ما قاطع است.

لاریجانی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سئوالی درباره گزارش البرادعی درباره پرونده هسته ای ایران که در روز های آتی منتشر می شود تصریح کرد: دو مسئله مهم در پرونده هسته ای وجود دارد یکی تعامل و رفع ابهامات و دیگری ادامه مذاکرات سیاسی با گروه 1+5 است.

وی ادامه داد: ما هیچگاه مشکلی برای مذاکره نداشته ایم اما رفتار آنان در صدور قطعنامه ها دقیق و درست نبود.

رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سئوالی درباره توافقنامه امنیتی عراق اظهار داشت: در حال حاضر این توافقنامه چند ماه است که در شرف انعقاد است و چندین بار هم تغییر کرده است.

لاریجانی ادامه داد: این توافقنامه به منظور صیانت از حقوق مردم عراق تغییراتی کرد و آنچه که مهم است این است که آنچه که اکنون تصویب شده با طرح اولیه موافقتنامه امنیتی تفاوتهایی دارد.

وی همچنین گفت: در خصوص فضای عراق و بازرسیها در این توافقنامه تغییراتی انجام شده اما این تغییرات عام نیست و برخی از مفاد آن از نکات مهمی است که می تواند به حاکمیت عراق لطمه بزند.

رئیس مجلس اضافه کرد: از جمله این مسائل موضوع بسته هایی است که به عراق فرستاده می شود به گونه ای که دولت عراق نباید دخالتی در این خصوص داشته باشد و اگر شکی در این خصوص وجود دارد باید در کمیته مشترکی مورد بررسی قرار بگیرد و لذا این موضوع از اشکالات موافقتنامه است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه توافقنامه امنیتی عراق دارای نواقص جدی است اظهار داشت: از جمله مسائل قضایی نیروهای آمریکایی که می تواند برای حاکمیت عراق مشکلاتی را به وجود آورد و ما تصور می کنیم وجود اینگونه مسائل برای ملت رشید عراق ایجاد مشکل کند.

وی در ادامه یکی دیگر از اشکالات این توافقنامه امنیتی را خروج نیروهای آمریکایی از عراق دانست و گفت: زمان خروج این نیروها طولانی است و با توجه به توانمندی دولت عراق این کشور می تواند زودتر از موعد از زیر یوغ اشغالگران خارج شود.

به گزارش مهر رئیس مجلس در پاسخ به سئوال دیگری در مورد مصوبه مجلس مبنی بر برداشت برای مترو از حساب ذخیره ارزی و اینکه چرا دولت تمکین نمی کند تصریح کرد: ما در این خصوص نامه نوشته ایم و این موضوع در حال پیگیری است.

لاریجانی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره سخنان رئیس جمهور مبنی بر انتخاب محصولی برای وزارت کشور و بحث ثروتمند بودن او خاطرنشان کرد: رئیس جمهور دلایل انتخاب محصولی را به عنوان وزیر کشور مطرح کردند و برداشت رئیس جمهور این بود که اگر کسی در مسائل سیاسی فعالیت می کند نباید به دنبال مسائل اقتصادی برود لذا همه مسائل در مجلس مطرح شد و نظر مجلس حمایت از وزیر پیشنهادی دولت بود.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره اجلاس شهرداران کشورهای آسیایی گفت: برگزاری چنین جلساتی انتقال تجربیات است و هیچ خسارتی در آن دیده نمی شود، به گونه ای که بقیه بخشها هم می توانند از تجارب مجالس آسیایی و یا شهرداران کشورهای آسیایی استفاده کنند.