میانگذر دریاچه ارومیه مسیر اتصال ما به عراق را بیشتر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی امروز در دیدار با استاندار دهوک اقلیم کردستان عراق با بیان این مطلب افزود: میانگذر دریاچه ارومیه شاه بیت توسعه منطقه و پل این میانگذر بزرگترین پروژه در راه سازی است که در ایران اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به گسترش سطح روابط اقتصادی بین دو کشور اظهارامیدواری کرد با بهره برداری از این طرح در آینده شاهد توسعه سطح تبادلات در منطقه باشیم.

قربانی در ادامه با بیان اینکه در شهرهای کرد نشین ما شهرک های صنعتی پر شده اند افزود: در همه شهرهای کردنشین آذربایجان غربی شهرک های صنعتی، از صنایع مختلف و بنگاه های اقتصادی پر شده اند.

وی بیان داشت: شهرهای کردنشین آذربایجان غربی روند توسعه را طی می کنند و بیشترین پیشرفتهای چند سال اخیر منطقه در مناطق کردنشین بوده است.