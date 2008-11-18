محمد رضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان ضمن اشاره به اهمیت آموزش شهروندی در جامعه پذیر کردن شهروندان و به ویژه کودکان و نوجوانان اظهار داشت: با توجه به وجود پتانسیلهای بالقوه در سازمان آموزش و پرورش و شهرداری همدان، تفاهم‌نامه‌ای برای استمرار برنامه های آموزش‌های شهروندی در طول سال تحصیلی با سازمان آموزش و پرورش منعقد شد.

وی مدیریت شهری را به عنوان بزرگ‌ترین نهاد مردمی نیازمند به تعامل دوسویه با مردم و جلب مشارکت‌های آنان دانست و گفت: پایه‌ریزی اصولی آموزش‌های شهروندی برای فراهم کردن بستر جلب مشارکت‌های مردمی ضروری است و سازمان آموزش و پرورش به عنوان نهاد متولی آموزش در کنار شهرداری همدان می‌تواند آموزش‌های شهروندی را همسو با اهداف و سیاست‌های این نهادهدایت کند

بیاناتی اظهار داشت: این تفاهم‌نامه در 7 بند تنظیم شده است و در پی آن استمرار اردوهای دانش‌آموزی آموزش شهروندی را که در سال‌های گذشته در پایان سال تحصیلی و در زمان تعطیلات رسمی مراکز آموزشی انجام می‌شد ،در طول سال تحصیلی فراهم آورده است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان گفت: در دوره آموزش شهروندی مباحثی در خصوص همدان‌شناسی، نجوم، آشنایی با وظایف شهروندان در ارتباط با خدمات شهری، ایمنی و آتش‌نشانی، حفظ و نگهداری فضای سبز، حمل و نقل عمومی و بازیافت در قالب کلاس‌های آموزشی، تئاتر و بازدید اماکن تاریخی و علمی توسط کارشناسان سازمان‌ها و مراکز زیرمجموعه شهرداری همدان برای دانش‌آموزان مطرح خواهد شد و در پایان نیز هدایایی به صورت بسته‌های فرهنگی به آنان اهدا می شود.