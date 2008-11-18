نیاز کتابخانه های گلستان به 1.7 میلیون جلد کتاب

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمود عباس نژاد بعداز ظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی در استان افزود: در حال حاضر به ازای هر یکصد نفر 16 جلد کتاب در کتابخانه های استان و در مجموع 267 هزار جلد کتاب وجود دارد.

وی کمبود فضای مطالعه را از دیگر نیازمندهای برشمرد و اظهار داشت: این درحالی است که16.7 ‬درصد شهرهای جدید التاسیس استان کتابخانه‌های عمومی ندارند و برای ساخت کتابخانه در این مناطق باید برنامه ریزی شود.

عباس نژاد سطح فضای کتابخانه ای استان را 57 هزار و 537 متر مربع اعلام و عنوان کرد: سرانه فضای مطالعه در این استان کم است 28 و باب کتابخانه موجود در استان پاسخگوی نیازها نیست.

به گفته عباس نژاد، این استان به ‪۲۱‬ هزار و ‪ ۹۰۰‬مترمربع فضای کتابخانه ‌ای جدید نیاز دارد که برای ایجاد آن به 180 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و برای تحقق این امر به حمایت خیرین نیاز است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان بیان داشت: اکنون به ازای هر 63 شهروند استان یک نفر عضو کتابخانه ها هستند و در مجموع 25 هزار و 700 عضو در کتابخانه های استان وجود دارد.

در این مراسم از شماری از کتابخوانهای برگزیده کشوری و استانی تجلیل شد.