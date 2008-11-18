فعالیت یکی از پیچیده ترین ساختارهای اداره شهری در کلانشهر شانگهای

به گزارش خبرنگار مهر، شانگهای پرجمعیت ترین شهر چین و یکی از بزرگترین کلانشهرهای جهان است که با بیش از 20 میلیون جمعیت زیر نظر یک شهرداری کل و چندین زیرمنطقه اداره می شود. این کلانشهر در سال 2005 به عنوان پرترددترین دروازه بارگیری تجاری جهان شناخته شد.

شانگهای از غنی ترین جاذبه های گردشگری سنتی و مدرن برخوردار است و از این رو یکی از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار در تصمیم گیریها در شهرداری این شهر، توجه جدی به پاکیزگی و ظاهر جذاب خیابانها و معابر و جذب هرچه بیشتر گردشگران است.

شانگهای از نظر تقسیمات دولتی چین معادل یک استان است که به 19 منطقه کوچکتر شامل 18 ناحیه و یک شهرستان مرکزی تقسیم شده است. نکته جالب توجه درخصوص شانگهای این است که در این شهر مراکز خرید و تجاری در یک نقطه واحد گرد هم نیامده و تقریبا با تناسبی یکسان در سراسر شهر پراکنده شده اند.

شانگهای در شب

از این رو شهرداری کل شانگهای با توجه به گستردگی و پراکندگی کلی بخشهای مختلف تجاری، اداری و مسکونی با شبکه ای عظیم از کارمندان در تعامل است.

به گزارش مهر، هانگ ژن شهردار شانگهای است و از زمان تصدی این پست شتاب خیره کننده ای به توسعه رو به رشد ساختارسازی مدرن در این کلانشهر داده است. هانگ ژن در سال 1998 به مقام معاونت شهرداری دست یافت و از سال 2003 نیز در پست شهرداری این کلانشهر مشغول به فعالیت شد.

در جریان برگزاری نخستین اجلاس شهرداران پایتختهای آسیایی در تهران وی حضور پررنگی خواهد داشت.