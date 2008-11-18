دختر 23 ساله با 100 کیلومتر سرعت خلاف جهت اتوبان متوقف شد

رئیس پلیس کنترل نامحسوس راهنمایی و رانندگی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: ماموران افتخاری پلیس نامحسوس در اتوبان مدرس در حال عبور بودند که خودروی بی ام دبلیویی را مشاهده می کنند که خلاف جهت اتوبان مدرس با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در حال تردد بود.

بر اساس آمار اعلام شده طی هفت ماه گذشته 463 .1.355 تخلف راهنمایی و رانندگی توسط پلیس بزرگراه و پلیس نامحسوس در کشور ثبت شده است که شهر تهران با 183 هزار و 456 فقره تخلف بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.



سرهنگ علیمردانی در ادامه افزود: ماموران بلافاصله با اعلام شماره پلاک خودروی مورد نظر به مرکز کنترل پلیس راهنمایی و رانندگی پس از شناسایی خودروی مذکور اقدام به توقیف آن کردند.



بنا به گفته وی راننده این خودرو دختری 23 ساله ای است که احتمالاً از قرصهای روانگردان استفاده کرده است.



علیمردانی گفت: هم اکنون اقدامات جهت سلامت روحی و روانی راننده متخلف در دستور کار پلیس قرار گرفته است.



نکته جالب در این ماجرا این است که ماموران پلیس پس از توقیف خودروی مورد نظر وقتی علت این تخلف را از راننده جویا شدند وی مدعی شد حال مادرم به شدت خراب است و می خواهم او را هر چه سریعتر به بیمارستان برسانم.

این راننده متخلف در حالی این ادعا را مطرح می کرد که بنا به گفته ماموران پلیس کسی در خودروی وی نبوده است.

ایران یکی از 5 کشور جهان است که بیشترین آمار تصادفات جاده ای را در جهان دارد.

چندی پیش جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفته بود: "طی 6 ماه گذشته 13 هزار 68 نفر بر اثر تصادفات در کشور جان خود را از دست داده اند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته 8/3 درصد کاهش داشته است".