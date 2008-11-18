تصاویر شمارش آرا به نمایندگان نشان داده می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به سئوالی درباره شبهاتی که در خصوص رای محصولی وجود دارد اظهار داشت: آخرین رای 275 بود و رای سفیدی که از این تعداد به دست آمد 138 رای است بنابراین محصولی با اختلاف یک رای وزیر کشور شد.

وی افزود: اگر محصولی 137 رای آورده بود وزیر نمی شد.

حاج بابایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا فیلم شمارش آرا در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت یا خیر گفت: اگر شخصی از نمایندگان نسبت به این موضوع شک داشته باشد فیلم برای او به نمایش گذاشته می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت: گاهی اوقات در رای گیریها نمایندگان ایراداتی را وارد می کنند که پس از بررسیها مشکلات حل می شود.

نماینده همدان در خانه ملت تصریح کرد: ارائه تصاویر مربوط به شمارش آرا به رسانه ها نیازی نیست و ما خودمان موضوع را بررسی می کنیم و نمایندگانی که ایراداتی را وارد نمایند فیلم به آنان نمایش داده خواهد شد.