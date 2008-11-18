همایش ملی ریخته گری و متالوژی مواد در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دومین همایش مشترک علمی مهندسی متالوژی و ریخته گری ایران توسط انجمن مهندسین متالوژی و انجمن علمی ریخته گری ایران ظهر امروز در دانشگاه آزاد واحد کرج برگزار شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم افتتاحیه این همایش اظهار داشت: امروز تبلور تولیدات علمی دانشجویان، اساتید و مربیان در محورهای مرتبط با علوم مهندسی مواد، متالوژی و ریخته گری ایران در کالبد این همایش ظهور می یابد

رامین حاجی خانی افزود: این همایش نقطه تعامل و مناظره علمی پژوهشگران عرصه این علوم در سطح کشور است و امید می رود با تلاش و کوشش های تحقیقاتی و علمی در جهت کسب پیشرفت و حرکت در مدار رشد و توسعه همه جانبه و ترسیم چشم اندازی امیدوار کننده از آینده، شاهد ابتکارات جدید و دستاوردهای تازه ای در عرصه فناوریهای نوین بوده و آنرا تقدیم جامعه پویا و توانمند کشور کنیم.

دبیر اجرایی همایش نیز خاطرنشان کرد: همایش انجمن های ریخته گری و مهندسی متالوژی ایران از معتبرترین، مستمرترین، قدیمی ترین و جذاب ترین همایش های علمی و مهندسی در ایران است.

دکتر مهرداد عباسی یادآور شد: در همایش امسال بیش از یک هزار مقاله به دبیرخانه همایش رسیده و برای اجرای این همایش کمیته های مختلف علمی و اجرای تشکیل شد و فقط در بخش اجرایی نزدیک به یک هزار نفر ساعت در بخش های مختلف زمان صرف شده است.

عباسی عنوان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به اهمیت این صنایع در واحدهای بزرگ خود مانند واحدهای علوم و تحقیقات تهران، واحد تهران جنوب، واحد کرج و واحدهای بزرگ دیگر امکان تربیت و تحقیق برای دانشجویان و دانش پژوهشان را در رشته های مختلف مهندسی مواد و متالوژی را فراهم آورده است.