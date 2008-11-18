دو توصیه اساسی آیت الله سیستانی به مجلس عراق درباره توافقنامه امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، در این بیانیه آمده است که هر توافقنامه ای که درباره نیروهای خارجی در عراق و خروج این کشور از بند هفت منشور سازمان ملل متحد تدوین می شود باید مبتنی بر دو امر اساسی باشد: اول در نظر گرفتن منافع ملت عراق در حال و آینده که در درجه اول در احیای حاکمیت کامل کشور و تحقق امنیت و ثبات آن متبلور می شود و دوم دستیابی به توافق ملی به گونه ای که تمامی طیف های مختلف عراق و گروه های سیاسی اصلی آن را تایید کنند.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است: هر توافقنامه ای که این دو امر را رعایت نکند و به حاکمیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق خدشه وارد کند و از توافق ملی برخوردار نشود؛ پذیرفتنی نیست و منجر به تشدید مشکلات عراقی ها و افزایش اختلافات آنها خواهد شد.

در پایان بیانیه تاکید شده است: نمایندگان ملت عراق در پارلمان، مسئولیت بزرگی در این زمینه دارند و باید در سطح این مسئولیت تاریخی در برابر خدا و ملت رفتار کنند و نظر خود را درباره این موضوع مهم به طور آشکار و بر اساس دین و وجدان خود و دور از هرگونه اعتبار و ملاحظه ای بیان کنند.

شورای وزیران عراق روز یکشنبه در نشستی فوق العاده توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن را تصویب کرد.

قرار است نمایندگان پارلمان عراق دوشنبه آتی چهارم آذرماه در موافقت یا مخالفت با توافقنامه مذکور رای گیری کنند.

این در حالی است که مخالفتهای مردمی، احزاب سیاسی و شخصیتهای مذهبی عراق با امضای این توافقنامه جنجال برانگیز همچنان ادامه دارد.