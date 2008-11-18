224 نماینده مجلس اجلاس نیویورک را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: رژیم صهیونیستی به مثابه غده سرطانی در قلب جهان اسلام اشغالگر قبله اول مسلمانان و سرزمین اسلامی فلسطین، قاتل دهها هزار انسان بیگناه در طول 60 سال گذشته که فاجعه صبرا و شتیلا و قانا نمونه کوچکی از کشتارهای وحشیانه زنان و کودکان مظلوم فلسطینی توسط جلادان این رژیم سفاک است و آوارگی میلیونها زن و مردم فلسطینی در طول دهها سال گذشته و به اسارت گرفتن هزاران انسان مدافع سرزمین خود بخشی از کارنامه سیاه رژیم غاصب و غیر قانونی است.

در این بیانیه با تاکید براینکه فلسفه وجودی سازمان کنفرانس اسلامی به منظور حمایت از بیت المقدس و دفاع از حریم فلسطین بوده است تصریح شده است : برگزاری اجلاسی تحت عنوان گفتگوی ادیان با حضور سران جنایتکار این رژیم راه باطلی است که جز فریبکاری و نیرنگ به منظور توجیه جنایت آنان و شکست قبح به رسمیت شناختن اسرائیل و مصداق بارزی از "کلمه حق یراد بها لباطل" و عادی سازی روابط با اسرائیل نیست.

نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه ادیان ابراهیمی و پیروان آنها هیچ ارتباطی با جنایتکاران و غاصبان و پیروان شیطان که ماهیت ضد دینی دارند ندارند تصریح کرده اند : بدون تردید دین حضرت موسی (پیامبر الهی) و پیروان راستی او از عملکرد این رژیم ددمنش بیزار و متنفر است.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن شدید این اقدام از کشورهای اسلامی (دولتها و ملتها) می خواهیم ضمن حفظ هوشیاری لازم در برابر این کید شیطانی موضع گیری بایسته و شایسته را اتخاذ و توطئه های خائنان به امت اسلامی و دشمنان تبهکار را در نطفه خفه کنند.