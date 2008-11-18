۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۱۹

با صدور بیانیه ای ؛

224 نماینده مجلس اجلاس نیویورک را محکوم کردند

224 نماینده با امضای بیانیه ای برگزاری اجلاس نیویورک با موضوع گفتگوی ادیان را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: رژیم صهیونیستی به مثابه غده سرطانی در قلب جهان اسلام اشغالگر قبله اول مسلمانان و سرزمین اسلامی فلسطین، قاتل دهها هزار انسان بیگناه در طول 60 سال گذشته که فاجعه صبرا و شتیلا و قانا نمونه کوچکی از کشتارهای وحشیانه زنان و کودکان مظلوم فلسطینی توسط جلادان این رژیم سفاک است و آوارگی میلیونها زن و مردم فلسطینی در طول دهها سال گذشته و به اسارت گرفتن هزاران انسان مدافع سرزمین خود بخشی از کارنامه سیاه رژیم غاصب و غیر قانونی است.

در این بیانیه با تاکید براینکه فلسفه وجودی سازمان کنفرانس اسلامی به منظور حمایت از بیت المقدس و دفاع از حریم فلسطین بوده است تصریح شده است : برگزاری اجلاسی تحت عنوان گفتگوی ادیان با حضور سران جنایتکار این رژیم راه باطلی است که جز فریبکاری و نیرنگ به منظور توجیه جنایت آنان و شکست قبح به رسمیت شناختن اسرائیل و مصداق بارزی از "کلمه حق یراد بها لباطل" و عادی سازی روابط با اسرائیل نیست.

نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه ادیان ابراهیمی و پیروان آنها هیچ ارتباطی با جنایتکاران و غاصبان و پیروان شیطان که ماهیت ضد دینی دارند ندارند تصریح کرده اند : بدون تردید دین حضرت موسی (پیامبر الهی) و پیروان راستی او از عملکرد این رژیم ددمنش بیزار و متنفر است.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن شدید این اقدام از کشورهای اسلامی (دولتها و ملتها) می خواهیم ضمن حفظ هوشیاری لازم در برابر این کید شیطانی موضع گیری بایسته و شایسته را اتخاذ و توطئه های خائنان به امت اسلامی و دشمنان تبهکار را در نطفه خفه کنند.

