سهم صادرات صنایع غذایی از خراسان رضوی شش برابر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید حسین احمدی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه نخستین همایش نانو بیوتکنولوژی کاربردی در صنایع غذایی افزود: در حال حاضر صنایع غذایی خراسان رضوی در مقایسه با سایر بخش های صنعتی از نظر تعداد سهم 16 درصدی و سرمایه گذاری سهم 21.6 درصدی و اشتغال سهم 23.7 درصدی را دارا است.

وی اظهار داشت : این آمار نشان می دهد که در سال های اخیر در بخشهای قطعه سازی، نساجی، صنایع معدنی و بلوک بندیهای جدید توسعه ای به لحاظ قابلیت های اقتصادی و مزیت های بخش کشاورزی هنوز هم صنایه غذایی جایگاه محوری خود را حفظ نموده است.

احمدی تصریح کرد: سهم این بخش از کل صنایع غذایی کشور به لحاظ تعداد 8.5 درصد، سرمایه گذاری10.7 درصد و اشتغال 12.5 درصد است.

وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر صنعت غذایی استان در مسیر رقابت پذیری و نوسازی و بروز سازی ماشین آلات و ورود به عرصه پروژه های H.T (با فن آوری پیشرفته) گام ارزشمندی را برداشته است، خاطر نشان کرد: با استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی و طرح بنگاه های زود بازده در زمینه تولید شیر خشک، قهوه، پنیرUF ومحصولات لبنی و اسید سیتریک طرحهای بسیار مهمی به بهره برداری رسیده است.

این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس آمار کمرگ ایران سهم صادرات صنایع غذایی کشور از کل صادرات بخش صنعت و معدن طی سال 86 حدود نیم و این رقم برای صنایع غذایی استان 7/29 درصد معادل شش برابر کشور بوده است.

احمدی در پایان گفت : 13 درصد از واحدهای سازنده ماشین آلات استان خراسان رضوی در زمینه ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنایع غذایی فعالیت می کنند.