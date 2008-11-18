توزیع بذر یونجه در اراضی کوهستانی مازندران آغاز شد

وحید کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در راستای کشت علوفه در استان، مقدار 21 تن بذر یونجه یارانه دار در قالب طرح تغییر الگوی کشت در اراضی شیبدار و کم بازده مماطق کوهستانی در پائیز امسال تامین و توزیع شده است.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون کل سطوح پیش بینی شده برای کشت علوفه در استان بر اساس طرح تحقق یافته است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه برداشت ارزن گاورس برای نخستین بار در استان به صورت دانه ای در سطح سه هکتار انجام شده است تصریح کرد: پس از بوجاری عملکرد این محصول اعلام خواهد شد.

کاوه با بیان اینکه هم اکنون بازار فروش جو با عملکرد حدود شش تن آن در سال زراعی جاری در استان رونق گرفته است یادآور شد: با شروع زمان کاشت در سال جاری جمع کثیری از کشاورزان برای خرید جو بذری به مراکز ترویج و خدمات کشاورزی مراجعه کردند.

به گفته وی، تاکنون حدود 1100 تن بذر جو تامین و توزیع شده که در مقایسه با سال قبل 220 درصد افزایش نشان می دهد و پیش بینی می شود که سطح زیر کشت جو در سال زراعی جاری به 55 هزار هکتار ارتقاء یابد.

وی افزود: با این رقم، میزان کشت جو در سال زراعی جاری با رشد هشت هزار هکتاری نست به مدت مشابه سال زراعی گذشته مواجه خواهد شد.

کاوه بیان داشت: همچنین با توجه به وجود خشکسالی در شهریور ماه امسال، سطح زیرکشت شبدر برسیم دچار نوسانات شده و دامداری ها برای تامین علوفه اقدام به کشت مخلوط و جو علوفه ای کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران اذعان داشت: پیش بینی می شود سطح زیرکشت شبدر برسیم نیز از 23 هزار هکتار سال قبل به 28 هزار هکتار در پایان سال زراعی جاری افزایش یابد.