رویکرد اوباما در موضوع هسته ای ایران همانند جمهوریخواهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کریمی معاون اروپا و آمریکا دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه که در جمع مسئولان وکارکنان پایگاه دریایی امام علی (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخن می گفت تصریح کرد : خط مشی سیاستهای کلان آمریکا را صهیونیستها و سرمایه داران و سهامداران بزرگ اقتصادی تعیین می کنند و این سیاست با تغییر افراد تغییر نمی کند و ثابت می ماند.

وی افزود: استراتژی و رویکرد کلان آمریکا در فناوری هسته ای ایران نیز تغییر نمی کند و ثابت می ماند.

معاون اروپا و آمریکا دفتر مطالعات وزارت خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه عروسک گردان سیاستهای آمریکا یکی است و تنها شکل و قالب عروسکها تغییر می کند به بخشی از سخنان اوباما در اولین سخنرانیش بعد از پیروزی اشاره کرد که گفته بود برغم آنکه افکار و آرای حزبی ما مختلف است اما من امروز به هر کسی که در هر کجای دنیا ما را مشاهده می کند و به حرفهای ما گوش می دهد می گویم که راه وهدف ما یکی است.

کریمی با اشاره به نقش انگلیس و نظریه اغفال آمریکا توسط انگلیس افزود: عامل تعیین کننده در سیاست خارجی آمریکا نوع رابطه میان نخست وزیر انگلیس با رئیس جمهور آمریکاست و با شناخت نوع این رابطه می توان به رویکرد سیاست خارجی آمریکا پی برد.

این کارشناس امور بین الملل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرانترین انتخابات دنیا و هزینه 4/2 میلیارد دلاری انتخابات آمریکا گفت: رئیس جمهور جدید آمریکا همانند دیگر رؤسای جمهوری این کشور اکنون مدیون کمپانی داران، صهیونیستها و حامیان مالی خود است و معلوم نیست چگونه می خواهد بدهی سنگین خود را به آنها بپردازد که البته پیشاپیش رویکرد سیاستهای او معلوم است.