۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۰۳

مقدسی خبر داد:

روزنامه "خبر" صاحب سایت شد

روزنامه "خبر" صاحب سایت شد

رضا مقدسی مدیرمسئول روزنامه خبر از رونمایی سایت این روزنامه در روز جمعه هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی با اعلام این خبر گفت: روزنامه خبر تا یکماه دیگر از نظر فرم و محتوا تغییر خواهد کرد. هیئت تحریریه این سایت که در واقع هیئت تحریریه روزنامه نیز هستند در مراسم رونمایی آن در نمایشگاه مطبوعات حضور خواهند داشت.

قائم مقام پیشین مدیرمسئول روزنامه همشهری و دبیر سابق جشنواره مطبوعات اضافه کرد: این سایت و روزنامه خبر تنها به مسایل خبری نمی‌پردازند بلکه به صورت تحلیلی نیز با اخبار و وقایع روبرو می‌شوند.

مقدسی گفت: ما اولین روزنامه هستیم که ابتدا فرمت الکترونیک آن و پس از حدودا یک ماه نمونه کاغذی آن انتشار می‌یابد.

حسین انتظامی رئیس شورای راهبردی این مجموعه است.

