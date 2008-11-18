روزنامه "خبر" صاحب سایت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وی با اعلام این خبر گفت: روزنامه خبر تا یکماه دیگر از نظر فرم و محتوا تغییر خواهد کرد. هیئت تحریریه این سایت که در واقع هیئت تحریریه روزنامه نیز هستند در مراسم رونمایی آن در نمایشگاه مطبوعات حضور خواهند داشت.

قائم مقام پیشین مدیرمسئول روزنامه همشهری و دبیر سابق جشنواره مطبوعات اضافه کرد: این سایت و روزنامه خبر تنها به مسایل خبری نمی‌پردازند بلکه به صورت تحلیلی نیز با اخبار و وقایع روبرو می‌شوند.

مقدسی گفت: ما اولین روزنامه هستیم که ابتدا فرمت الکترونیک آن و پس از حدودا یک ماه نمونه کاغذی آن انتشار می‌یابد.

حسین انتظامی رئیس شورای راهبردی این مجموعه است.