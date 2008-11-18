مدیر اجرایی بزرگداشت منوچهر آتشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانند 2 سال گذشته بزرگداشتی 2 روزه برای آتشی در بوشهر برگزار خواهیم کرد. این مراسم در روزهای چهارشنبه 29 آبان ماه در سینما بهمن و 30 آبان ماه بر سر مزار آتشی برگزار میشود.
به گفته محمد شریف در روز نخست این مراسم که ساعت 17 تا 19 در سینما بهمن برگزار میشود اسکندر احمدنیا، معتمد و امیرغضنفر به خواندن اشعار محلی میپردازند. در این روز همچنین عباس آشوری و محمد شریف درباره زندگی و شعر منوچهر آتشی سخن خواهند گفت و در ادامه نیز فیلم مستندی که از زندگی و مراسم خاکسپاری آتشی تهیه شده پخش خواهد شد.
وی افزود: مراسم روز دوم نیز که بر مزار منوچهر آتشی برپا میشود با سخنرانی قاسم یا حسینی (مولف کتاب زندگینامه آتشی) با عنوان "آتشی در مسیر زندگی" همراه خواهد بود.
در این مراسم که ساعت 15 تا 17 بر سر مزار آتشی برگزار میشود برخی از شاعران جوان به شعر خوانی میپردازند. مراسم شروهخوانی هنرمندان بوشهری از دیگر برنامههای روز دوم بزرگداشت آتشی است.
شریف درباره وضیعت بنیاد "حماسه و هنر" که قرار است در بوشهر و برای بزرگداشت آتشی راهاندازی شود گفت: از زمانی که آتشی را در کنار مقبره "شیخ حسن چاهکوتاهی" به خاک سپردیم قرار شد که پایگاه فرهنگی حماسه وهنر را در این محل احداث کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه مقبره "شیخ حسن صادقی چاهکوتاهی" در ملک شخصی خودش ساخته شده است و این مکان پیش از این از سوی میراث فرهنگی به ثبت رسیده سازمان میراث بودجه 4 میلیارد و 500 هزار ریالی برای ساخت پایگاه فرهنگی حماسه و هنر که در همین مکان ساخته میشود اختصاص داده است.
مدیر اجرایی بزرگداشت منوچهر آتشی ادامه داد : در حال حاضر نقشه این مرکز فرهنگی طراحی شده و در مناقصهای که از سوی سازمان میراث فرهنگی برگزار شد ساخت این بنا به یک واحد پیمانکاری واگذار شده اما هنوز کار ساخت این بنیاد فرهنگی آغاز نشده است.
منوچهر آتشی شاعر و مترجم در 2 مهرماه سال 1310 در بخش دهرود شهرستان دشتستان متولد شد. او پس از پایان دوره دانشسرای مقدماتی چند سالی به آموزگاری پرداخت و در سال 1339 به تهران آمد و در دانشسرای عالی به تحصیل پرداخت و در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیاتانگلیسی فارغالتحصیل شد.
آتشی در روز یکشنبه 29 آبان 1384 درسن ۷۴ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. وی چند روز پیش از این واقعه به عنوان چهره ماندگار ادبیات معرفی و تقدیر شده بود.
مجموعه شعرهای "آهنگ دیگر"، "آواز خاک"،" دیدار در فلق"، "برانتهای آغاز"، "وصف گل سوری" و" گندم و گیلاس" از جمله آثار او به شمار میروند.
