200 پایگاه عملیاتی بسیج برای تامین امنیت مرزهای آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار مهدی معینی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه توسعه پایگاه های مقاومت بسیج در نوار مرزی استان در اولویت برنامه های این نیرو است، افزود: همچنین همزمان با هفته بسیج تعداد 120پایگاه مقاومت در محلات شهرستانهای استان افتتاح می شود.

وی در ادامه با تشریح برنامه های هفته بسیج نیز گفت: 110برنامه فرهنگی و عمرانی در هفته بسیج در آذربایبجان غربی اجرا می شود.

سردار معینی افزود: این برنامه ها از چهارشنبه این هفته به مدت یک هفته در سراسر استان اجرا می شود.

وی با اشاره به مهمترین این برنامه ها یادآور شد: در ادامه این برنامه ها افزون بر 211طرح بسیج سازندگی با بیش از 110میلیارد ریال اعتبار دولتی و با مشارکت ادارات و سازمانهای دولتی افتتاح می شود.

این مسئول ادامه داد: این برنامه ها با عنوان عزت و پایداری و نماد های عزت و پایداری بسیج در روز جمعه و با شرکت در نماز پرشکوه جمعه در محل پادگان مالک اشتر ارومیه به عنوان میعادگاه دوازده هزار شهید استان آغاز می شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه هیچ کشوری در منطقه یارای مقابله با بسیج را ندارد خاطرنشان کرد: آمادگی بسیجیان کشور به حدی است که هیچ کشوری در منطقه یارای مقابله با بسیج را ندارد.

سردار معینی رویکرد بسیج دفاع همه جانبه ازارزشهای نظام است که این امر در زمینه های فرهنگی، نظامی، علمی و سازندگی ادامه می یابد بیان داشت: در حال حاضر بسیجیان آذربایجان غربی در آمادگی هستند که به تنهایی قادر به دفاع از تمامیت کشور هستند.