به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیگر سینمای ایران با بیان اینکه سینما و ادبیات اشتراکاتی دارند که آنها را به هم وابسته کرده است به اثر اقتباسی " بر باد رفته " اشاره کرد و گفت : برخی از آثار سینمایی همچون اصل اثر جذابیتهایی فراوانی دارد که به واسطه آنها در ذهن مردم ماندگار می شود اما آثار بسیاری هم هستند که اصل ادبی آنها جذابتر است.

وی دلیل این موضوع را به دشواریهای اقتباس ادبی مرتبط دانست و گفت: ساختن فیلم با بهره‌گیری از یک اثر ادبی نیار به تجربه و تلاش فراوانی دارد.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برپاست.