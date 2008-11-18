معاون علم و فناوری رئیس جمهور از سازمان استاندارد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، صادق واعظ زاده در این مراسم بازدید با اشاره نقش بسیار موثر سازمان استاندارد گفت: سازمان استاندارد، یک سازمان منحصر به فرد در امر استاندارد و سنجش کیفیت کالاها و خدمات در کشور است که به دنبال این امر، نقش بسیار موثری را در تضمین سلامت و ایمنی کالاها و خدمات و نیز جلب اعتماد مصرف کنندگان ایفا می کند.

وی از پژوهش به عنوان یک بخش بسیار مهم صنعت نام برد و ادامه داد: خوشبختانه سازمان استاندارد در امر پژوهش فعالیتهای خوبی داشته و همکاریهای بین المللی آن نیز رو به افزایش است.

این مسئول ضمن تاکید بر لزوم بیش از پیش شناخته شدن این سازمان به عنوان مرکز تخصصی استاندارد بیان داشت: موسسه یادشده، یک موسسه بانشاط و رو به توسعه است و به همین دلیل باید فضاهای لازم برای پیشرفت آن فراهم شود.

معاون علم و فناوری رئیس جمهور در خصوص همکاری سازمان استاندارد با بخش خصوصی خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باید همکاری خود را با بخش خصوصی بیش از پیش افزایش دهد، تا جایی که این دو بخش بتوانند در جهت توسعه صنعتی کشور به کمک هم گامهای خوبی بردارند.