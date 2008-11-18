جوانان در مقابل ادعاهای دروغین هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله حسین نوری‌ همدانی ظهر امروز در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با اشاره به برخی انحرافات به وجود آمده توسط دشمن گفت: متاسفانه امروزه این مسائل در کشور رواج یافته که باید نسبت به آنها هوشیار بود.



وی تصریح کرد: مسئولان نباید نسبت به این مسائل غافل باشند و جلوی انحرافات را بگیرند.



این مرجع تقلید خطاب به جوانان گفت: دشمن شما را هدف قرار داده و نباید هیچ گونه اعتنایی به خرافه افکنی های دشمن شود.



آیت الله نوری همدانی در ادامه فراگیری علوم توسط دانشجویان را خواستار شد و گفت: دانشجویان ما باید در راه علم با قدرت و استحکام گام بردارند و در این راه از معنویات نیز غافل نشوند.



وی با بیان اینکه باید آگاهی ها در سطح بالایی باشد، اظهارداشت: آگاهی و دانش جوانان و دانشجویان باید به گونه ای باشد تا بتوانند حق را از باطل تشخیص داده و اسیر انحرافات نشوند.



استاد حوزه علمیه قم افزود: دانشجویان باید زمان شناس بوده و با شرایط روز آشنا باشند و در کارهای خود تقوا را رعایت کنند.