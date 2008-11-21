۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۴

زرلکی نخستین داستان‌هایش را منتشر می‌کند

نخستین مجموعه داستان شهلا زرلکی با عنوان "ما دایناسور بودیم" برای اخذ مجوز انتشار به اداره کتاب وزارت ارشاد ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا زرلکی که پیش از این نام او را بارها به عنوان داور جوایز و منتقد آثار ادبی شنیده‌ایم، در چهارمین گام اثری داستانی را در نوبت انتشار دارد. وی در آثار قبلی خود به نقد و تئوری ادبی پرداخته است.

این کتاب مجموعه‌ای از 13 داستان  است که در طول سال‌های 85 و 86 نوشته شده و زرلکی آن برای چاپ به نشر چشمه سپرده‌است.

از این منتقد ادبی پیش از این "جادوگر سرزمین سانبا" در نقد آثار پائولو کوئیلو، "انسان گرای تمام عیار" در نقد آثار ژوزه ساراماگو و "زنان علیه زنان" در نقد آثار آلبادس‌پدس منتشر شده‌بود.

 

