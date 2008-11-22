ادامه دخالت آمریکا در لبنان/ سفر مناقشه آمیز یک مقام مصر به بیروت

مروان فارس درگفتگو با مهر به بررسی ارزیابی وضعیت سیاسی کشورش پرداخت و گفت : با اینکه وضعیت لبنان درحالتی نسبتا آرام پیش می رود اما آنچه که باعث شده است که امور این کشور حساس باشد برگزاری نشست های گفتمان های ملی است؛ زیرا قراراست پنجم ماه جاری میلادی دورجدید سلسله نشست های گفتگوهای ملی برگزار شود و قطب های اصلی و رهبران گروههای مخالف و موافق دولت دوباره به گفتگو و رایزنی درباره مشکلات فرا روی این کشور بپردازند.

وی تصریح کرد: ما به عنوان نمایندگان ملت لبنان خواهان توسعه دامنه گفتگوهای ملی هستیم؛ همچنانکه بسیاری از سیاستمداران این کشور بر ضرورت حضوردیگر گروههای سیاسی در میز مذاکرات تاکید کرده اند تا اینکه این گروهها احساس نکنند که در نشست گفتگوهای ملی هیچ نماینده ای ندارند.

رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان مصر یاد آورشد : ازسوی دیگر هشدارهایی درخصوص شرکت نکردن برخی گروههای لبنانی در انتخابات پارلمانی شنیده می شود انتخاباتی که قراراست بهارسال آینده 2009 درسرتاسر لبنان برگزارشود اما این هشدارها بسیار نگران کننده است .

وی با بیان اینکه ازهم اکنون برخی گروههای سیاسی کشمکش ها و بحث وجدال هایی را با هدف سنگ اندازی در روند انتخابات پارلمانی آغاز کرده اند، عنوان کرد: حتی برخی از این گروهها هشدار داده اند که خودشان را از شرکت درانتخابات محروم می کنند درحالی که این یک انتخابات تاریخی برای مردم لبنان محسوب می شود و درپی این انتخابات ، بسیاری از امور در صحنه سیاسی لبنان تغییر خواهد داد.

این شخصیت برجسته لبنانی تصریح کرد: ملت لبنان تنها با برگزاری انتخابات پارلمانی می تواند نقش خود را درهمه جوانب از جمله درصحنه سیاسی ایفا کند و این مردم تنها یک چیز را از برگزاری انتخابات می خواهند و آن انتخاب نمایندگان سیاسی خودشان در پارلمان است تا از حق و حقوق شان دفاع کند.

مروان فارس درباره تلاش های دولت وحدت ملی برای رفع مشکلات معیشتی مردم کشورش گفت : اینک دولت وحدت ملی سعی دارد تا امور و مسائل را درصحنه لبنان تسهیل بخشند اما مشکل اینجاست که هنوز تصمیمات قاطع و سرنوشت ساز درباره برخی مسائل مهم اتخاذ نشده است .

وی درباره احتمال دخالت برخی قدرت های بزرگ جهانی نظیر آمریکا و فرانسه درامورداخلی لبنان بویژه درانتخابات پارلمانی آتی گفت : طوایف و گروههای لبنانی و همه آحاد ملت به شدت رفتارهای آمریکا و فرانسه را که همچنان درامور داخلی لبنان مداخله می کنند تحت نظارت و کنترل دارند و بارها نیز ما از آنها خواسته ایم ازدخالت درامورداخلی کشورها پرهیز نمایند .

فارس گفت : " سفر معاون رئیس سازمان اطلاعات مصر به لبنان نوعی دخالت درامور داخلی لبنان محسوب می شود."

نماینده پارلمان لبنان به دخالت های دولت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر درامورداخلی این کشورعربی اشاره کرد و گفت: اکنون دولت مصر تلاش کرد تا معاون رئیس سازمان جاسوسی را به لبنان اعزام کند اما البته این سفرهمه لبنانیها را غافلگیر کرد زیرا سفر این مقام مصری به بیروت برای بسیاری از لبنانیها سوال انگیز شد که این سفر چه فایده ای داشت و با چه هدفی صورت گرفت . هرچند که عرف بین المللی اجازه نمی دهد یک مسئول سازمان جاسوسی کشور خارجی سرزده به یک کشور سفرو مخفیانه با مسئولان آن کشور دیدار و گفتگو نماید زیرا این ممکن است بسیاری از مسائل و امور را تحت شعاع قرار و یا آن را تغیر دهد .



فارس درعین حال سفر معاون رئیس سازمان جاسوسی مصر به لبنان را عجیب خواند و عنوان کرد: این سفر تعجب بسیاری از لبنانیها را برانگیخته است .

رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان لبنان تاکید کرد: ما سفر معاون رئیس سازمان جاسوسی مصر به لبنان را نوعی دخالت درامور داخلی کشورمان می دانیم برغم اینکه او با جمع زیادی ازمسئولان لبنانی دیدار کرده است اما ناگفته نماند که برخی از لبنانیها نیز حاضر نشدند با این مقام مصری دیدار و گفتگو نمایند و این اقدام بسیار خوبی است که غالبا در کشورهای دموکراتیک و درجهان سیاسی رخ می دهد .

وی درخصوص سطح مناسبت و روابط لبنان با کشورهای همسایه بویژه ایران و سوریه گفت : پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در لبنان و نیزانتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهورتوافقی این کشور روابط بیروت ودمشق بهتر شد و به نظر می رسد این روابط گسترش یابد و از طرفی برخی از مسئولان دولت لبنان نیز به تهران سفر کردند اما بدون شک این سفرها نشان می دهد که سیاست خارجی لبنان تغییر کرده بویژه اینکه دولت وحدت ملی اصرار براین گونه تغییرات دارد همانطوری که این دولت سعی می کند تغییراتی را هم درعرصه داخلی انجام دهد.