۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۰۲

15 هزار جلد کتاب به مساجد خراسان شمالی اهداء شد

15 هزار جلد کتاب به مساجد خراسان شمالی اهداء شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور کتابخانه های مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: از ابتدای هفته کتاب وکتابخوانی 15 هزار جلد کتاب به مساجد استان خراسان شمالی اهداء شد.

حجت الاسلام مجید نامور در گفتگو با خبر نگار مهر افزود:  به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در طی هفته آتی 14 هزار و 955 جلد کتاب بین کتابخانه های مساجد شهرستان های استان توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر 160 میلیون ریال اجرا می شود ، غنی سازی منابع علمی و تجهیز کتابخانه های مساجد برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و جذب جوانان و نوجوانان به کتابخانه های مساجد را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

حجت الاسلام نامور خاطر نشان کرد: این کتابها در 438 عنوان با موضوعات فرهنگی ، علمی ، ادبی ، اجتماعی ، قرآنی ، تاریخی و ... می باشد.

وی تصریح کرد: 150 کتابخانه به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و سهولت دسترسی نمازگزاران و جوانان و نوجوانان به کتاب در مساجد استان راه اندازی شده است.

 

