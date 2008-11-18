بحرانهای اقتصادی غرب بر تعاونی ها تاثیری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین حسینینیا امروز در نشست مسئولان روابط عمومی ادارات کل تعاون استانهای کشور گفت: با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و اجرایی شدن این قانون شرایط خاصی را به لحاظ ایجاد جهش بزرگ در کشور تجربه خواهیم کرد.
معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون اظهار داشت: با توجه به نقش و اهمیت بخش تعاون برای ایجاد تعادل در میان بخشهای مختلف اقتصادی و دهکهای جامعه و تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی، سیاستها و امتیازات ویژه برای بخش در نظر گرفته شده است.
وی خاطر نشان کرد: زمانیکه می خواستیم جایگاه تعاون را تبیین کنیم به تعریف و مقایسه نظامهای سوسیالیستی، کمونیستی و سرمایه داری با نظامهای اقتصاد تعاونی پرداختیم، ولی امروز بحران اقتصادی پیش آمده در آمریکا نشان داد که نظام سرمایه داری نیز دچار چالشهای بسیار است.
حسینی نیا ادامه داد: بحرانهای اقتصادی غرب و رخدادهای پیش آمده در نظام سرمایه داری، کمترین ضربه و اثرات را در کشورهای دارنده اقتصاد تعاونی گذاشته و این امر دلیل موجهی بر حقانیت نظام اقتصاد تعاونی در جهان است.
معاون وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شناسایی ماموریتهای اصلی روابط عمومیها گفت: روابط عمومیها نقش مشاور را برای تمام ارکان و وزارتخانه ها دارند.
وی به جمعیت 23 میلیون نفری خانواده تعاون در کشور اشاره کرد و افزود: با چنین جمعیت زیادی تشکیل تعاونی های متعدد با گرایشهای مختلف و کثرت تعاونیهای سهامی عدالت و مسکن مهر گستره مخاطبان بخش تعاون بسیار خواهد بود.
نظر شما