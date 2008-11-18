برخی کارگردانان حق دارند هر سال نمایش به صحنه ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پارسایی در این نشست درباره برگزاری سمینار تئاتر خصوصی در غیبت مهرداد رایانی مخصوص گفت: این سمینار با دبیری ایشان دی‌ماه برگزار می‌شود و بخش اعظم کارهای آن را نیما دهقان دستیار رایانی انجام می‌دهد. چون سمینار در راستای اهداف تئاتر فجر است، تصمیم گرفتیم سمینار در حاشیه جشنواره برگزار شود.

وی درباره اعتراض برخی هنرمندان به نداشتن اجرای عمومی اظهار داشت: ما امسال بودجه محدود برای فعالیت‌های تئاتری تهران و شهرستان و جشنواره‌های تئاتری نظیر تئاتر فجر داریم. هیچ کارگردانی نمی‌تواند بیش از یک اجرا در سال داشته باشد و اگر هنرمندی با این موضوع مشکل دارد، به مدیریت، سیاست اداره کل هنرهای نمایشی و تئاتر کشور معترض است.

مدیر کل هنرهای نمایشی گفت: تعدادی از کارگردان‌های شاخص تئاتر حضورشان باعث تحرک در تئاتر می‌شود و حق دارند هر سال کاری به صحنه ببرند. زیرا این به صلاح تئاتر است. همه می‌دانیم بضاعت تئاتر چند سالن، بودجه اندک و تقاضای زیاد برای اجراست. ما تشخیص می‌دهیم کارگردان‌هایی در سال اجرا داشته باشند که در گردونه تئاتر حرفه‌ای تأثیرگذارند.

وی درباره اعتراض برخی کارگردانان به حضور نداشتن در جشنواره فجر گفت: تئاتر فجر برآیند تئاتر ایران و بهترین شیوه این است که تعداد متقاضیان را با امکانات جشنواره برابر کنیم. اگر آثار بیش از ظرفیت جشنواره باشد با مشکل روبرو می‌شویم. جشنواره از دوره قبل با انتشار فراخوان تعداد آمار مورد نیاز برای حضور در بخش‌های مختلف را مشخص کرده است.

پارسایی درباره وضعیت سالن اجرای آثار عروسکی در طول سال گفت: دفتر تئاتر عروسکی اداره کل هنرهای نمایشی از ما خواست از کلیه سالن‌های تئاتر شهر و تهران برای اجرای آثار خود در طول سال استفاده کند. این جدول به ما ارائه شد و تا نیمسال اول 88 در تالارهای تابعه اجرا خواهد شد. البته برای اجرا در تئاتر شهر سطح حرفه‌ای اثر نیز مهم است.

وی درباره انتشار و اجرای آثار پروژه چهار فصل تئاتر ایران گفت: تعداد متون دارای قابلیت چاپ و انتشار و متونی که قابلیت حمایت برای اجرا دارند با بازبینی محمد حیدری، محمدحسین ناصربخت و محمدعلی خبری مشخص می‌شوند. برخی آثار در شهرستان و بقیه در رپرتوآر چهار فصل تئاتر اجرا می‌شوند. دبیر تئاتر فجر نیز چند اثر را برای بخش ویژه انقلاب برمی‌گزیند.

مدیر کل هنرهای نمایشی درباره زمان اجرای نمایش "مردی برای تمام فصول" بهمن فرمان‌آرا گفت: برخی متون ترجمه‌ای جزو متون تصویب شده هستند. تقاضای گروه برای اجرا در تالار وحدت مطرح شده و تالار باید زمان اجرا را در جدول برنامه‌های خود بگنجاند و برای اجرای عمومی از ما مجوز بخواهد. تا امروز تالار وحدت چنین تقاضایی از ما نداشته است.

وی درباره انتخاب مسئول امور تئاتر شهرستان‌های اداره کل هنرهای نمایش یادآور شد: بعد از انتصاب محمد حیدری به مدیریت مجموعه تئاتر شهر،‌ آقای حاجیان سرپرست دفتر تئاتر شهرستان‌ها شده و حیدری نیز طبق تقاضای ما نظارت لازم را خواهد داشت. ضمن اینکه تا دی‌ماه وضعیت انتخاب مسئول جدید این بخش مشخص می‌شود.

پارسایی درباره وضعیت بیمه و سند مجموعه تئاتر شهر خاطرنشان کرد: تئاتر شهر بیمه است، ولی بدهی‌های معوقه به بیمه دارد. سند تئاتر شهر نیز پیش از انقلاب در اختیار رادیو و تلویزیون آن زمان بوده و بعد از انقلاب طبق مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار وزارت ارشاد قرار گرفته است. انتقال سند نیز باید مراحل اداری خود را طی کند.

وی با اشاره به نبود اقدام لازم برای ترمیم ضلع جنوبی تئاتر شهر و دیوار تالار قشقایی گفت: تئاتر شهر باید برای یک متولی و مدیر فرهنگی مهم باشد. وقتی درباره ساخت و ساز ضلع جنوبی مجموعه و خطرناک بودن ساخت و ساز مجاورت تئاتر شهر صحبت کردیم، وارد سطحی دیگر شدیم به گونه‌ای که گویا هنرمندان در مقابل دین قرار دارند و با ساخت بناهای مذهبی مخالفند.

این هنرمند درباره وضعیت بازسازی تئاتر نصر نیز گفت: با وجود میل باطنی ما سرعت بازسازی تئاتر نصر مناسب نیست. تفاهمنامه سه ساله ما با جهاد دانشگاهی در حال اتمام است و باید برای تمدید آن نشستی برگزار کنیم. وضعیت بهره‌برداری از تئاتر نصر نیز باید مشخص شود. اگر بتوانیم تا زمان برگزاری جشنواره گالری تئاتر نصر را به عنوان فاز دوم افتتاح می‌کنیم.

پارسایی درباره وضعیت تئاتر پارس نیز افزود: با شهرداری و بخش توسعه‌ فضاهای فرهنگی صحبت کردیم تا همکاری لازم برای خریداری تئاتر پارس را از طریق شخص یا صنف‌های فرهنگی هنری از مالک فعلی این بنا که ستاد فرمان ده ماده‌ای امام خمینی (ره) است داشته باشند. این کار در دست انجام است، ولی هنوز به وضعیتی مشخص و قطعی نرسیده‌ایم.

در پایان این نشست، مدیر کل هنرهای نمایشی که مشرف به حج واجب و زیارت خانه خداست، از تمامی اصحاب رسانه و اهالی و خانواده تئاتر طلب بخشش و حلالیت کرد.