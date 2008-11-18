امکان استقرار صنایع بزرگ در گلستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ان در این زمینه در گرگان افزود: برای استقرار صنایع بزرگ نظیر پالایشگاه، پتروشیمی، ذوب‌آهن، سیمان در استان مشکلی وجود ندارد و از هرگونه سرمایه گذاری حمایت می شود.

وی اظهار داشت: بهره‌برداری از موقعیت همجواری با کشورهای آسیای میانه در تکمیل ظرفیت‌های خالی کارخانجات آردسازی، پنبه پاک‌کنی و روغن‌کشی می‌تواند این ظرفیت‌ها را در استان گسترش دهد.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش دولت نهم قابلیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و صنایع تبدیلی در گلستان بیش از پیش فراهم شده است.

به گفته نیاوند با توجه به وجود بیش از 28 کارخانه پنبه پاک‌کنی، رطوبت مورد نیاز صنعت نساجی، کیفیت بالا و مرغوب، امکان استقرار کارخانجات ریسندگی پنبه در استان وجود دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: 10 شهرک صنعتی با بیش از 589 طرح دارای قرارداد به مساحت 729 هکتار و هفت ناحیه صنعتی با مساحت 87.5 هکتار و شهرک هزار هکتاری در دست پیگیری از توانمندی بخش صنعت و معدن استان است.



وی یادآورشد: دسترسی به شبکه راه‌های ارتباطی زمینی، دریایی، هوایی و ریلی برای تسهیل در حمل و نقل کالاهای صنعتی و مواد اولیه مورد نیاز آن و دسترسی به کشورهای آسیای میانه از طریق زمینی و دریایی از مزایای توسعه کالاهای صادراتی است.

نیاوند عنوان کرد: فعالیت بیش از 24 واحد معدن فعال شامل ذغال سنگ، ید، کربنات کلسیم، صدف کوهی، سنگ نسوز، سنگ ماسه با ظرفیت ذخیره‌ای 37 میلیون تن مواد کانی، دسترسی به مواد اولیه کشاورزی از قبیل 2.7 میلیون تن محصولات زراعی و باغی، 343 هزار تن شیر، 92 هزار تن گوشت قرمز و سفید به عنوان مواد اولیه مورد نیاز صنایع تبدیلی کشاورزی و دسترسی به مواد اولیه برای ساخت کارخانه سیمان در شرق استان از دیگر توانمندی این بخش در استان است.

نیاوند گفت: برخورداری از شرایط اختصاص تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای مناطق کمتر توسعه یافته و معافیت‌های مالیاتی در بیش از 70 درصد از مناطق استان از مزایایی است که هر سرمایه‌گذاری به دنبال آن است.

وی افزود: هم‌اکنون 669 فقره واحد فعال صنعتی در سطح استان با حجم سرمایه‌گذاری دو هزار و 907 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 15 هزار و 668 نفر در استان استقرار دارند.