مدیریت شهرهای کشور چالش زا است

شهردار محمود آباد در گفتگو با خبرنگار مهر در محمودآباد افزود: شهرداری ها به عنوان سازمان های محلی غیردولتی با دریافت عوارض از مردم برای توسعه و عمران شهری برنامه ریزی می کنند.

وی خاطر نشان کرد: مدیران شهری یا شهرداران در واقع مظلوم ترین مدیران اجرایی محلی مملکت محسوب می شوند.

شهردار محمود آباد با اشاره به اینکه توسعه مدیریت شهری و عمران و آبادی در حوزه شهرها نیازمند شهرداران مجرب و کارآزموده دارد، تصریح کرد: شهرداران به واسطه غیرکارشناسی بودن بسیار از اعضای شوراهای شهردر معرض تیغ استیضاح و استعفاء قرار دارند.

عفتی با بیان اینکه ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه از سال 81 در کشور اجرا نمی شود، یادآور شد: به موجب این قانون تمامی خدمات آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن جزء وظایف و درآمدهای شهرداری ها محسوب می شد که اکنون اجرا نمی شود.

به گفته وی، بسیاری از کشورهای پیشرو در توسعه صنعتی و عمران شهری با ایجاد تونل های واحد شهری، تمامی عملیات تاسیساتی را از مسئولیت شهرداران بنا کردند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بسیاری از درآمدهای عمومی شهرداریها از محل تجمیع عوارض است گفت: به واسطه وصول این درآمدها از طریق دولت، متاسفانه عواید حاصله از این درآمد نصیب مردم و شهرداری ها نمی شود.

عفتی افزود: این قانون از سال 81 به بعد از درآمدهای شهرداریهای کشور حذف شد این در حالی است که دولت به جای حمایت شهرداریها برای توسعه شهری درآمدهای شهرداریها را کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه جذب، استخدام و پذیرش نیروی انسانی در شهرداریها به عهده دولت است، افزود: متاسفانه شهرداریها در انتخاب نیروی کاردان، کارشناس، متخصص و آشنا به مسائل شهری علیل و مسدود شدند.

شهردار محمودآباد، تشکیل نهاد عمومی و غیردولتی شوراها را از موارد دیگر سد راه فعالیت شهرداران در شهرها عنوان کرد و افزود: به واسطه برخی اختلاف نظرها و ایده های غیرکارشناسی و گاها جناحی و حزبی برخی اعضای شورا در شهرها است که چیدمان توسعه و عمران شهری برچیده می شود.

وی بیان داشت: تنها انتظار و خواسته شهرداران این است که اختیارات و چگونگی اعمال مدیریت آنان بر شهرشان مشخص بوده و دستخوش نظرات و ایده های بی مورد از سوی برخی افراد ذی نفوذ در توسعه شهری نشوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه شهرداری ها متولیان اصلی طرح های توسعه شهری، هادی، جامع و تفضیلی هستند اظهار داشت: متاسفانه مرجع تصویب و تهیه این طرح ها سازمان مسکن و شهرسازی است که با کارشناسی های بی مورد و بدون شناخت محلی و اطلاع کافی همواره شهرداری ها را با مشکل تغییر کاربری، افزایش تراکم در ساخت و ساز مواجه می سازند.