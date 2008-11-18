۲۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۳۶

با شهرداریهای آسیایی -9 /

نگاه ویژه شهرداری منامه به توسعه عمودی پایتخت

منامه پایتخت بحرین با حدود 166 هزار جمعیت یکی از کوچکترین پایتختهای آسیایی است با این حال شاید همین جمعیت کم تأثیر مثبتی بر روند تصمیم گیری مدیران شهری و تبدیل آن به شهری مدرن داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، منامه بخشی از حکمرانی مرکز بحرین است که عمده برنامه های عملیاتی و اجرایی برای توسعه شهری آن با نظارت همین حکمرانی صورت می گیرد.

در دل حکمرانی منامه شوراهای تصمیم گیری فعالیت دارند که در خصوص مسائل مختلف شهری و عمرانی جلسات خاص خود را برگزار می کنند.

منامه یکی از شهرهای کوچک اما توریستی در بین سرزمینهای عربی است و بر روی جذب گردشگران خارجی حساب ویژه ای باز کرده است.

در آینده منامه پذیرای آسمانخراشهای مرتفع خواهد بود

بر اساس برنامه ریزیهای از پیش صورت گرفته، مجید میلاد الجزایری به عنوان رئیس شوراری شهر منامه در جریان برگزاری اجلاس شهرداران پایتختهای آسیایی در تهران حاضر خواهد شد.

در حال حاضر ساختمان سازی و به ویژه طراحی و ساخت بناهای مرتفع در منامه به عنوان اولویت اصلی توسعه شهری در پایتخت کوچک درنظر گرفته شده است.

