طرح آمایش صنعتی و معدنی مشکلات این بخش را برطرف می کند

علیرضا زاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه طرح آمایش صنعتی و معدنی استان مرکزی در حال اجراست افزود: طرح آمایش صنعتی و معدنی استان مرکزی در چهار محور اجرای طرح ‌های جدید، اتمام طرح‌ های نیمه تمام، نوسازی و بازسازی و تامین سرمایه در گردش در حال اجراست.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح تا کنون 118 طرح با تسهیلات پیش ‌بینی شده هزار و 292 میلیارد ریال در بخش سرمایه در گردش به تصویب کارگروه رسیده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد 22 طرح با تسهیلات درخواستی بیش از 10 میلیارد ریال که مجموع تسهیلات آنها 843 میلیارد ریال است به ستاد طرح آمایش مستقر در وزارت صنایع و معادن ارسال و بقیه طرح‌ ها به بانک صنعت و معدن استان معرفی شده ‌است.

زاوشی عنوان کرد: تا کنون 28 طرح با تسهیلات پیش ‌بینی شده 223 میلیارد ریال و سه میلیون یورو در بخش‌ طرح‌ های نیمه تمام به تصویب کارگروه رسیده است.

وی افزود: از این تعداد طرح پنج طرح با تسهیلات درخواستی بیش از 10 میلیارد ریال که مجموع تسهیلات آنها 114 میلیارد ریال و 4/3 میلیون یورو است به ستاد طرح آمایش وزارتخانه ارسال و پیگیری امور سایر طرح‌ ها در استان صورت گرفته است.

زاوشی اظهار داشت: سه طرح با تسهیلات پیش‌ بینی شده هزار و 164 میلیارد ریال در بخش بازسازی و نوسازی به تصویب رسیده است و در زمینه طرح ‌های جدید 87 درخواست به این سازمان ارائه شده که از این تعداد 63 متقاضی در قالب شخصیت ‌های حقیقی و حقوقی با مراجعه به وب ‌سایت آمایش ثبت ‌نام کرده ‌اند.

وی با تاکید بر اینکه تمام این درخواست‌ ها بررسی کارشناسی شده افزود: از این تعداد 22 پرونده بررسی نهایی و امتیازدهی شده است، 17 درخواست نیاز به اصلاحات داشته و 19 درخواست تا کنون نسبت به ارائه مدارک اقدام نکرده‌ و چهار متقاضی نیز انصراف داده اند.

زاوشی تصریح کرد: از این تعداد در نهایت مدارک 17 متقاضی که در زمینه 12 طرح صنعتی پیشنهاد داده ‌اند مورد تایید قرار گرفته است.

وی افزود: برای 10 متقاضی موافقت اولیه برای تهیه طرح توجیهی صادر شده که بر اساس دستورالعمل، متقاضی تا دو ماه فرصت دارد تا نسبت به ارائه طرح توجیهی خود به کارگروه صنعت و معدن اقدام نماید.