صادرات سیب زمینی از اردبیل رونق می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مجید قدیری حیدری ظهر امروز در نشست با مدیران سازمان جهاد کشاورزی و بازرگانی استان در محل استانداری اظهار داشت: افزایش قیمت خرید تضمینی سیب زمینی، استفاده از تسهیلات بانکی، احداث انبارهای مدرن نگهداری و بازاریابی از جمله این حمایتها و سیاستها است.

معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل افزود: با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای این محصول، اخذ موافقت رئیس جمهور برای افزایش قیمت خرید تضمینی سیب زمینی گام مثبتی در راستای حمایت از کشاورزان و صادر کنندگان این محصول بوده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر زمینه برای استفاده از تسهیلات بانکی جهت احداث انبار های مدرن نگهداری محصولات کشاورزی به خصوص سیب زمینی فراهم شده و باید با جذب سرمایه های بخش خصوصی گامهای موثری در این زمینه برداشته شود.

قدیری حیدری با تاکید بر لزوم ارتقاء دفتر نمایندگی بانک توسعه صادرات ایران در اردبیل به سطح شعبه تصریح کرد: تحقق این امر به رشد و توسعه صادرات غیر نفتی و محصولات کشاورزی استان کمک خواهد کرد.

وی از صادرات 500 هزار تن سیب زمینی به کشور جمهوری آذربایجان خبر داد و تاکید کرد: در سفر اخیر سفیر این کشور به اردبیل موافقتهای اولیه صورت گرفته که با نهایی شدن این قرارداد صادرات ذسیب زمینی به این کشور آغاز خواهد شد.

این مسئول در ادامه با اشاره به افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان در سه سال اخیر ابراز داشت: در آغاز فعالیت دولت نهم ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان 84 صدم درصد بود که با سرمایه گزاری لازم این رقم به 89 صدم درصد افزایش یافته که آمار مطلوبی می باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل متذکر شد: این رقم از متوسط کشوری بالاتر بوده و انتظار می رود با بستر سازیهای انجام یافته این رقم در سال های آتی باز هم افزایش یابد.

وی تولید انبوه محصولات کشاورزی و به ویژه سیب زمینی در استان اردبیل را افتخاری برای عرصه اقتصادی کشورمان دانست و خاطر نشان کرد: حمایتهای همه جانبه از کشاورزان به عنوان قشر تولید کننده عمده مواد غذایی کشور ضروری است.

قدیری حیدری در پایان برای همکاری و مساعدت ویژه مجموعه استانداری و سایر دستگاه های اجرایی از صادرکنندگان سیب زمینی استان اردبیل به کشور جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای همسایه اعلام آمادگی کرد.