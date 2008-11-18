سینما جمهوری تحت پوشش بیمه پاسارگاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بیمه پاسارگاد اعلام کرد این شرکت بیمه در اقدامی فرهنگدوستانه تمامی سینماهای متعلق به انجمن سینماداران ایران در سراسر کشور مشتمل بر 60 سینماست تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی و مسئولیت مدنی تماشاگران و کارکنان قرار داده است.

سینما جمهوری نیز از جمله سینماهایی است که با دوراندیشی مسئولان آن و همچنین انجمن سینماداران ایران تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی و مسئولیت مدنی بیمه پاسارگاد قرار گرفته بود.

با توجه به گستردگی آتش‌سوزی کارشناسان بیمه پاسارگاد در حال بررسی و کار کارشناسی برای برآورد خسارت هستند تا با پرداخت هر چه سریعتر خسارت به بازسازی مجدد آن اقدام شود.

سینما جمهوری اواسط دهه 40 افتتاح شد و هم اکنون متعلق به ورثه مرحوم علی حاتمی است که دو سال پیش با همکاری موسسه سینماشهر جهت ارائه خدمات بهتر بازسازی شده بود.