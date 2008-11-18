کمپ تیمهای ملی در شهر شهمیرزاد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس خزایی ظهر امروز در نشست بررسی مصوبات هیئت دولت در بخش تربیت بدنی گفت: ایجاد این کمپ از سوی استان سمنان در حال پیگیری است.
وی پیشرفت ورزشگاه 15 هزار نفری سمنان را 40 درصد عنوان کرد و گفت: مطالعه احداث ورزشگاه 15 هزار نفری شاهرود و پنج هزار نفری دامغان آغاز شده است.
به گفته وی، اعتبار احداث هشت زمین روباز ورزشی در روستاهای این استان تامین شده است.
مدیر کل تربیت بدنی استان سمنان تصریح کرد: ساخت هشت سالن ورزشی در شهرها با مشارکت استان نیز با میانگین 80 درصد پیشرفت در حال اجراست.
نظر شما